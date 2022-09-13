Куча-мала: разборка на дороге в Бронксе

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В США автолюбитель запечатлел конфликт между компанией молодых людей и мужчиной. Неизвестно, что именно не поделили стороны конфликта, но мужчине досталось неслабо.
Дерзкие, как пуля резкие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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