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Куча-мала: разборка на дороге в Бронксе

Куча-мала: разборка на дороге в Бронксе

Автор:
13 сентября 2022 11:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бронкс   видео   драка   инцидент   конфликт   ньй-йорк   
994
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В США автолюбитель запечатлел конфликт между компанией молодых людей и мужчиной. Неизвестно, что именно не поделили стороны конфликта, но мужчине досталось неслабо.
Дерзкие, как пуля резкие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бронкс   видео   драка   инцидент   конфликт   ньй-йорк   
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9  комментариев
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13k
banzai7 50 минут назад
Шакалы.
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8k
Б.Касторский 51 секунду назад
В свое время, когда отменили рабство, негры почувствовали свободу и спутали её с безнаказанностью. Ответом на это последовало организация ККК. КОгда страдали все представители смуглого населения. Сдается мне, что и сейчас подобные действия скоро перестанут приниматься как нечто нормальное. И ответ преобладающего белого населения может не понравиться.
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864
ChePaev 2 минуты назад
ниггеры кучей замесили белого, ничего необычного, расходимся
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2k
Алекс 15 минут назад
приматы
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7k
Shtoppi 22 минуты назад
Да это же долбанные ниггеры. Чего от них еще ожидать то?
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 24 минуты назад
Н-ниги
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0
Роман Полчаса назад
Да все как у нас: 1. Чёрные, 2. Толпой 3. Из под тишка сзади
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71k
Viktor 50 минут назад
Черномазые твари! Только толпой и могут нападать!
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