«Putin — big power»: тайский таксист раскрыл российским туристам все тайны мировой политики

Российские туристы в Пхукете нарвались на типичного словоохотливого таксиста, который признался в любви к Путину высказал свое видение мировой политики. Перед началом своего монолога таксист заявил (как и многие его коллеги), что так-то он бизнесмен, а на извозе просто для души подрабатывает.



Размышления таксиста о глобальной политике многим будут понятны и без перевода. В частности он рассказал туристам, что Путин — номер один в мире, без него не будет денег и он единственный, кто не даёт США стать гегемоном.



Туристы пообещали передать слова таксиста президенту и, полагаем, отсыпали щедрые чаевые.