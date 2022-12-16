«Putin — big power»: тайский таксист раскрыл российским туристам все тайны мировой политики

Таксисты, похоже, везде одинаковы — хлебом не корми, но дай высказать экспертное мнение.
Российские туристы в Пхукете нарвались на типичного словоохотливого таксиста, который
признался в любви к Путину высказал свое видение мировой политики. Перед началом своего монолога таксист заявил (как и многие его коллеги), что так-то он бизнесмен, а на извозе просто для души подрабатывает.
Размышления таксиста о глобальной политике многим будут понятны и без перевода. В частности он рассказал туристам, что Путин — номер один в мире, без него не будет денег и он единственный, кто не даёт США стать гегемоном.
Туристы пообещали передать слова таксиста президенту и, полагаем, отсыпали щедрые чаевые.
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Тут дело наверное в том, что такая категория людей не хочет видеть и признавать истину. Потому что понять-то ее не сложно.