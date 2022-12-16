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«Putin — big power»: тайский таксист раскрыл российским туристам все тайны мировой политики

«Putin — big power»: тайский таксист раскрыл российским туристам все тайны мировой политики

Автор:
16 декабря 2022 13:42
Сообщество : Таксисты
Метки: Путин   Юмор   мнение   пхукет   таиланд   таксист   
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Таксисты, похоже, везде одинаковы — хлебом не корми, но дай высказать экспертное мнение.

Российские туристы в Пхукете нарвались на типичного словоохотливого таксиста, который признался в любви к Путину высказал свое видение мировой политики. Перед началом своего монолога таксист заявил (как и многие его коллеги), что так-то он бизнесмен, а на извозе просто для души подрабатывает.

Размышления таксиста о глобальной политике многим будут понятны и без перевода. В частности он рассказал туристам, что Путин — номер один в мире, без него не будет денег и он единственный, кто не даёт США стать гегемоном.

Туристы пообещали передать слова таксиста президенту и, полагаем, отсыпали щедрые чаевые.

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Метки: Путин   Юмор   мнение   пхукет   таиланд   таксист   
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4  комментария
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3k
Leonid 24 минуты назад
А что не так?
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59k
Morderator.ru 10 минут назад
Путину нравится..
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72k
Viktor 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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