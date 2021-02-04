А он тут ни при чем!

Занимательный отрывок из интервью российского президента Владимира Путина совместили со сценой из знаменитого советского фильма «Приключения Буратино».
Фраза на все случаи жизни!
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки
- Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту
- Минута философии от умудренного жизненным опытом кота
- Какие-то странные в вашем саду синицы
- Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...