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А он тут ни при чем!

А он тут ни при чем! (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   буратино   видео   прикол   путин   
585
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Занимательный отрывок из интервью российского президента Владимира Путина совместили со сценой из знаменитого советского фильма «Приключения Буратино».

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Метки: Юмор   буратино   видео   прикол   путин   
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Иван Час назад
Это он про Украину?
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483
Весельчак У Час назад
А он тут ни при чем!
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40k
Andrey Час назад
А он тут ни при чем!
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