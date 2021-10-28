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Озорной пёс пробежался по свежезалитому бетону

Озорной пёс пробежался по свежезалитому бетону (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 08:28
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бангкок   видео   животные   собака   таиланд   цемент   
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Установленная на территории частного дома в Бангкоке камера наблюдения запечатлела игривого пса, который подкинул рабочим проблем. Четырехлетний питомец по имени Чак с большим азартом носился по двору, оставляя следы на свежезалитом растворе.
Запертое хозяйкой животное сбежало и начало бегать по двору, усложняя работу строителям.

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Метки: Юмор   бангкок   видео   животные   собака   таиланд   цемент   
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1  комментарий
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Alex Час назад
На месте строителей, я бы при помощи собаки сэкономил немного бетона
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