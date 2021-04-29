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В далеком 2001 году Владимир Зеленский обратился со сцены к президенту Владимиру Путину и попросил забрать его в Россию за долги. Не верите? Смотрите сами!
В нанешних реалиях происходящее в видео выглядит крайне забавно
«Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя — да что там моя! — судьба всей Украины. Владимир Владимирович, заберите меня, ну хоть за долги, я вас очень прошу», — заявляет Владимир Зеленский.
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Он действительно очень хороший актёр и сценарист.
Мне очень жаль, что он оказался фашистской подстилкой. Нужно было бы и дальше оставаться хорошим актёром. Это лучше, чем быть куском говна.
В кабинет Путина входит Зеленский.
Путин смотрит на огромном экране КВН с Зеленским.
-Здравствуйте Владимир Владимирович.
-Здравствуйте Владимир Александрович.
Путин достает постер с Зеленским на сцене КВН, протягивает его Зеленскому и говорит;
-А можно афтограф?