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Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги

Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 16:09
Сообщество : Юмор
Метки: Зеленский   Россия   Украина   Юмор   видео   квн   прикол   путин   
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В далеком 2001 году Владимир Зеленский обратился со сцены к президенту Владимиру Путину и попросил забрать его в Россию за долги. Не верите? Смотрите сами!

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Метки: Зеленский   Россия   Украина   Юмор   видео   квн   прикол   путин   
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5  комментариев
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2k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
А мне его игра нравилась.
Он действительно очень хороший актёр и сценарист.
Мне очень жаль, что он оказался фашистской подстилкой. Нужно было бы и дальше оставаться хорошим актёром. Это лучше, чем быть куском говна.
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819
Stranger2018 Час назад
Слушая его перлы на посту президента Украины убеждаюсь: из президента можно сделать клоуна, клоуна сделать президентом - нет
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4k
Свирепый Бамбр Stranger2018 24 минуты назад
Хохлам удалось. Когда вся страна - цирк, то во главе стоит самый правильный персонаж!
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−106
мать вашу, ублюдки 2 часа назад
Сцена;
В кабинет Путина входит Зеленский.
Путин смотрит на огромном экране КВН с Зеленским.
-Здравствуйте Владимир Владимирович.
-Здравствуйте Владимир Александрович.
Путин достает постер с Зеленским на сцене КВН, протягивает его Зеленскому и говорит;
-А можно афтограф?
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