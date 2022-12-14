Спасибо Зеленскому: в Красноярске нашли способ, как приучить владельцев собак к чистоте

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Мусор и собачьи фекалии - частый спутник российских дворов и площадок для выгулов животных. Но в Красноярске, кажется, знают, как заставить собачников убирать за своими питомцами. Причем, добровольно и без принуждения.
Убираете ли вы за своими собаками на прогулках? А если ваши дворы были бы оборудованы подобными баками?
Красноярцы благодарят местных коммунальщиков и лично господина Зеленского за то, что их город становится чище!
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А вот ролик действительно смешной. А кто на него бурно реагирует, вот у тех действительно проблемы во взаимоотношениях с окружающей средой.
хоть какой то толк от его гребанной жизни..