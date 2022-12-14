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Спасибо Зеленскому: в Красноярске нашли способ, как приучить владельцев собак к чистоте

Спасибо Зеленскому: в Красноярске нашли способ, как приучить владельцев собак к чистоте

Автор:
14 декабря 2022 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Зеленский   видео   жкх   креатив   политика   собачья площадка   урна   чистота   
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Мусор и собачьи фекалии - частый спутник российских дворов и площадок для выгулов животных. Но в Красноярске, кажется, знают, как заставить собачников убирать за своими питомцами. Причем, добровольно и без принуждения.

Убираете ли вы за своими собаками на прогулках? А если ваши дворы были бы оборудованы подобными баками?


Красноярцы благодарят местных коммунальщиков и лично господина Зеленского за то, что их город становится чище!

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Метки: Зеленский   видео   жкх   креатив   политика   собачья площадка   урна   чистота   
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14  комментариев
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318
Ivan Shotgun Час назад
Не Российское изобретение, но по моему это признак морального бессилия, хотя скорее всего- это не инициатива муниципалитета, скорее всего какие нибудь умственноотсталые активисты.
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7k
ГГалка Полчаса назад
юмор "ниже плинтуса", убогий какой-то. кто то думает, что таким образом приносит пользу в СВО? что зеленский узнает и ему станет стыдно? что это одновременно сделает быдлососедей-собачников патриотами и чистюлями? нет. это ФУ и всё.
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12
Николай Пауков 41 минуту назад
Может мы еще метро Киевская и набережную Тараса Шевченко переименуем? Забыл про гостиницу Украина...
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12
Николай Пауков Ashabad 12 минут назад
Так это ж сарказм, меня тоже устраивает. И то, что не переименовывать я считаю прекрасно.
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7k
Енот Потаскун 46 минут назад
Какая-то хохлятская выходка, как мне кажется. Детский сад. Недостойно приличного общества.
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3k
Дмитрий Час назад
"Приятного аппетита" =) Видео сделало мой день
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3k
Radugananebe Час назад
Лишь бы чисто было.
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12k
котегRUS Час назад
действительно...
хоть какой то толк от его гребанной жизни..
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5k
Михаил Час назад
это лучшее, что я сегодня увидел)))
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