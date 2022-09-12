Необычный столик с секретом

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Мужчина сделал небольшой тайничок возле входной двери, который способен уменьшить процент краж посылок.
Зеркало стоит под углом 45 градусов и отражает стену, создавая иллюзию пустого пространства.
Хорошо, что у воров нет интернета :)
Хорошо, что у воров нет интернета :)
Источник:
АНТИФИШКИ
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