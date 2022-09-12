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Необычный столик с секретом

Необычный столик с секретом

Автор:
12 сентября 2022 09:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Посылка   видео   вор   кража   креатив   столик   тайник   
394
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Мужчина сделал небольшой тайничок возле входной двери, который способен уменьшить процент краж посылок.
Зеркало стоит под углом 45 градусов и отражает стену, создавая иллюзию пустого пространства.

Хорошо, что у воров нет интернета :)

Источник:

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Метки: Посылка   видео   вор   кража   креатив   столик   тайник   
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5  комментариев
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22k
Егор 11 минут назад
Камеру еще надо поставить, а то насрут в ящик...
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16k
Вася Полчаса назад
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32k
ACU900 40 минут назад
Спасибо за лайфак, теперь буду знать где искать ценности
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