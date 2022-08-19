Предложение руки с помощью дронов

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Предложение руки и сердца с помощью большого количества дронов в ночном небе. Отличный вариант для богатых романтиков.
Красивое и эффектное предложение. После такого сложно отказать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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