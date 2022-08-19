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Предложение руки с помощью дронов

Предложение руки с помощью дронов

Автор:
19 августа 2022 11:06
Метки: в мире   видео   дрон   интересно   креатив   милота   предложение   
272
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1
Предложение руки и сердца с помощью большого количества дронов в ночном небе. Отличный вариант для богатых романтиков.
Красивое и эффектное предложение. После такого сложно отказать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   дрон   интересно   креатив   милота   предложение   
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Вася Час назад
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