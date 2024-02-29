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Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре

Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре

Автор:
29 февраля 2024 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   Россия   взрыв   инцидент   происшествие   
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Несколько дней назад в краснодарской многоэтажке произошел взрыв. Мужчина варил самогон в квартире на пятом этаже и перекачивал из одного баллона в другой газ.

39-летний любитель самогона был доставлен в реанимацию. Также в квартире в момент взрыва находились его жена и двое несовершеннолетних детей. К счастью, никто из них не пострадал.
В результате взрыва были выбиты окна в нескольких квартирах. По словам местных жителей, взрывная волна также выбила двери, в том числе в лифте.

В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что взорвался именно самогонный аппарат.

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Метки: Видео   Краснодар   Россия   взрыв   инцидент   происшествие   
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15  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
Какой затейник-надомник, и самогон гнал, и газ в закрытом помещении переливал... Я понимаю сотясения мозгов у него точно нет.
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3k
Сергей 11 минут назад
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200
Sergei Timofeich 18 минут назад
По ходу,клапан был не той системы....
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4k
Сергей С 23 минуты назад
Самопальный аппарат видать был
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Что ж это за самогонка такая, если даже двери в лифте вынесло???
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37
ya da 40 минут назад
Душевненько жахнуло
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7k
Евгений Д 55 минут назад
Не понятно- если взорвался аппарат то при чем тут "перелив" газа ?
Белиберда какая то
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1k
Alexandr Час назад
Выпили 3 литра водки и закусили конфетой. Вот этой конфетой мы и отравились. Видно что это газ бумкнул. При чем здесь самогон.
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30k
AzuveR Час назад
Видимо самогонный аппарат, на ядерном топливе работал.
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13k
Владимир Час назад
Кодировка прошла успешно.
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6k
Lexx Час назад
Если бы самогон варили, он бы назывался самовар.
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113
ruslan d 2 часа назад
Епт, как он может рвануть ? Типа оставить его , отрубить охлаждение и спать пойти ? Сколько раз гнали , всегда рядом , термометр, проточное охлаждение ...
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36k
Опаньки 2 часа назад
ахах, походу еще и входную дверь бумкнуло - не балконе дверь даже открылась ))
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