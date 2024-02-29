Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре

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Несколько дней назад в краснодарской многоэтажке произошел взрыв. Мужчина варил самогон в квартире на пятом этаже и перекачивал из одного баллона в другой газ.
39-летний любитель самогона был доставлен в реанимацию. Также в квартире в момент взрыва находились его жена и двое несовершеннолетних детей. К счастью, никто из них не пострадал.
В результате взрыва были выбиты окна в нескольких квартирах. По словам местных жителей, взрывная волна также выбила двери, в том числе в лифте.
В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что взорвался именно самогонный аппарат.
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