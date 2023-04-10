Колоритный липецкий забияка

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Парень из Липецка перебрал с алкоголем и пристал к жителям Воронежа с целью что-то им доказать. Местные жители оказались весьма терпеливыми люди.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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