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Колоритный липецкий забияка

Колоритный липецкий забияка

Автор:
10 апреля 2023 08:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикол   Россия   видео   воронеж   драка   инцидент   липецк   
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Парень из Липецка перебрал с алкоголем и пристал к жителям Воронежа с целью что-то им доказать. Местные жители оказались весьма терпеливыми люди.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Россия   видео   воронеж   драка   инцидент   липецк   
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9  комментариев
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53k
dima423 2 часа назад
Ну ребята которые снимают, молодцы) все по делу...разок по щщам щелкнули и все...без всяких добиваний толпой лежачего как это сделали бы горные...
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920
Nik Nik Полчаса назад
Липецкое каратэ. Жестокое и беспощадное...))
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12k
Марсианин 57 минут назад
Пьяный мастер с синдромом широкой спины. Обычное дело. Наутро спасибо скажет, что всего лишь разок скулу помассировали ему. Подумаешь...
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1k
Moon24 Час назад
Пьяный выродок . По хорошему пристреливать таких нужно
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Горожанин 2 часа назад
Жаль, всё же, что без финала.
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