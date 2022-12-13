"Не переживай, мы спасём её!": на Камчатке спасатели воссоединили собачью семью

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На Камчатке собака решила перейти водоём по льду и провалилась в ледяную воду. Её друг оказался умнее и остался на берегу.
Местные жители заметили, как собака упала в воду, но смогла забраться на льдину. На берегу её ждал верный друг: он лаял, выл и всеми силами пытался привлечь внимание людей. Ему удалось — спустя 40 минут на месте уже были спасатели. Они на лодке сняли собаку со льдины и перевезли на берег. Там её ждал верный друг.
Пёс обрадовался, снова увидев свою любимую. Судя по реакции спасённой собаки, в своём провале она всё равно винит своего возлюбленного.
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