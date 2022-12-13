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"Не переживай, мы спасём её!": на Камчатке спасатели воссоединили собачью семью

"Не переживай, мы спасём её!": на Камчатке спасатели воссоединили собачью семью

Автор:
13 декабря 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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На Камчатке собака решила перейти водоём по льду и провалилась в ледяную воду. Её друг оказался умнее и остался на берегу.

Местные жители заметили, как собака упала в воду, но смогла забраться на льдину. На берегу её ждал верный друг: он лаял, выл и всеми силами пытался привлечь внимание людей. Ему удалось — спустя 40 минут на месте уже были спасатели. Они на лодке сняли собаку со льдины и перевезли на берег. Там её ждал верный друг.

Пёс обрадовался, снова увидев свою любимую. Судя по реакции спасённой собаки, в своём провале она всё равно винит своего возлюбленного.

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Метки: Питомцы   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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3  комментария
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14k
Majul Час назад
Опять ниндзя проклятые лук режут! Молодцы мужики.
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Slonyash 8 минут назад
Молодцы!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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