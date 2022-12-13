"Не переживай, мы спасём её!": на Камчатке спасатели воссоединили собачью семью

Местные жители заметили, как собака упала в воду, но смогла забраться на льдину. На берегу её ждал верный друг: он лаял, выл и всеми силами пытался привлечь внимание людей. Ему удалось — спустя 40 минут на месте уже были спасатели. Они на лодке сняли собаку со льдины и перевезли на берег. Там её ждал верный друг.