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Дрессировка и выдержка: пример отличного воспитания собак

Дрессировка и выдержка: пример отличного воспитания собак

Автор:
26 октября 2022 16:08
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   дрессировка   животные   интересное   собака   фото   
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Даже маленькая собачка нуждается в дрессировке. Герои этого видео, а их аж три друга, освоили правила поведения перед едой.

Хозяйка трёх собак показала, как её питомцы готовятся к трапезе. Все три питомца ждут команды и не набрасываются на еду. Хозяйка даже пытается сбить питомцев с толку покашливаниями или другими жестами. Но они непоколебимы.

Источник:

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Метки: Питомцы   видео   дрессировка   животные   интересное   собака   фото   
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4  комментария
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
Дрессура - это хорошо.
Но зачем собачек мучать? Они же слюной захлебнуться пока она будет покашливать или по-другому их провоцировать?
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9k
Григорий Бабкин Час назад
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23k
Serg2001 5 часов назад
Напомнило тот самый анекдот про цирковой номер с летающими крокодилами...
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2k
Yus 5 часов назад
Эту (с)уку посадить перед едой и не давать есть, что бы знала кто здесь хозяин. Паскуда.
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