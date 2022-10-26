Дрессировка и выдержка: пример отличного воспитания собак

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Даже маленькая собачка нуждается в дрессировке. Герои этого видео, а их аж три друга, освоили правила поведения перед едой.
Хозяйка трёх собак показала, как её питомцы готовятся к трапезе. Все три питомца ждут команды и не набрасываются на еду. Хозяйка даже пытается сбить питомцев с толку покашливаниями или другими жестами. Но они непоколебимы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы видео дрессировка животные интересное собака фото
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Но зачем собачек мучать? Они же слюной захлебнуться пока она будет покашливать или по-другому их провоцировать?