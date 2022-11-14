В Тольятти мужчины спасли кота, повисшего на бельевой верёвке

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В Тольятти кот свалился с 9 этажа и чудом ухватился на бельевые верёвки в падении. Он не мог подтянуться и просто висел из последних сил. К счастью, бедного пушистика заметили мужчины этажом ниже.
В Тольятти жители девятиэтажки смогли спасти кота, который упал с верхнего этажа. Кот свалился с балкона и в полёте смог зацепиться за бельевую верёвку. Мужчины этажом ниже растянули покрывало и смогли поймать кота. Спасение пушистика попало на видео.
Позже кота вернули владельцам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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