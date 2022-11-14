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В Тольятти мужчины спасли кота, повисшего на бельевой верёвке

В Тольятти мужчины спасли кота, повисшего на бельевой верёвке

Автор:
14 ноября 2022 13:41
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   кот   милота   спасение   тольятти   фото   
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В Тольятти кот свалился с 9 этажа и чудом ухватился на бельевые верёвки в падении. Он не мог подтянуться и просто висел из последних сил. К счастью, бедного пушистика заметили мужчины этажом ниже.

В Тольятти жители девятиэтажки смогли спасти кота, который упал с верхнего этажа. Кот свалился с балкона и в полёте смог зацепиться за бельевую верёвку. Мужчины этажом ниже растянули покрывало и смогли поймать кота. Спасение пушистика попало на видео.

Позже кота вернули владельцам.

Источник:

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Метки: Питомцы   видео   животные   кот   милота   спасение   тольятти   фото   
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5  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Молодцы мужики, возможно у котейки это была уже 9-я жизнь
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4k
Евгений Д 24 минуты назад
Мужикам зачет, а котейке повезло, но натерпелся бедняга
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30k
Slonyash Час назад
Мужики! Уважаю!!!
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501
Kra Час назад
милота...
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Красавцы ) не зря жизнь прожили, плюс 15 к карме )
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PokemonKa
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