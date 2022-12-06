Собака прервала бой на спортивном турнире, защищая своего хозяина

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Посетители турнира по джиу-джитсу стали свидетелями забавного инцидента. Собака одного из участников спортивного мероприятия выбежала на площадку и прикрыла своего хозяина. Животное подумало, что парню угрожает опасность от другого спортсмена.
Друг в беде не бросит
Собака попыталась защитить хозяина и ненадолго прервала бой.
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а так, просто соскучилась