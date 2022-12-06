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Собака прервала бой на спортивном турнире, защищая своего хозяина

Собака прервала бой на спортивном турнире, защищая своего хозяина

Автор:
06 декабря 2022 11:13
Сообщество : Животные
Метки: Животное   видео   добро   преданность   пёс   собака   
927
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Посетители турнира по джиу-джитсу стали свидетелями забавного инцидента. Собака одного из участников спортивного мероприятия выбежала на площадку и прикрыла своего хозяина. Животное подумало, что парню угрожает опасность от другого спортсмена.

Друг в беде не бросит

Собака попыталась защитить хозяина и ненадолго прервала бой.

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Метки: Животное   видео   добро   преданность   пёс   собака   
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4  комментария
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32k
Fat Lynx Час назад
Помнится на соревнованиях в Дагестане бабушка одного из спортсменов ловко и озорно приложила оппонента внука клюкой...
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26k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
Собака джиу джитсяка.
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1k
Andrey 49 минут назад
если бы она защищала, то противника бы в лоскуты порвала, и тех кто ее утащил тоже
а так, просто соскучилась
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948
IOON 49 минут назад
ууу какой хороший мальчик, собака защищака ))
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