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Позитивная встреча геодезиста с пастушьей собакой

Позитивная встреча геодезиста с пастушьей собакой

Автор:
12 января 2023 09:48
Сообщество : Животные
Метки: видео   геодезист   добро   овца   пастушья собака   пёс   собака   
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Пастушья собака попросила геодезиста отойти в сторону, чтобы её подопечные смогли пройти. Мужчина не смог отказать вежливому четвероногому другу.
Сразу видно, что пёс любит свою работу. Такому хорошему мальчику не откажешь.

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Метки: видео   геодезист   добро   овца   пастушья собака   пёс   собака   
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Hairy Минуту назад
Собакаовецвыпасака.
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Fidel

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