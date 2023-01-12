Позитивная встреча геодезиста с пастушьей собакой

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Пастушья собака попросила геодезиста отойти в сторону, чтобы её подопечные смогли пройти. Мужчина не смог отказать вежливому четвероногому другу.
Сразу видно, что пёс любит свою работу. Такому хорошему мальчику не откажешь.
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