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Старый пёс из приюта обрёл семью

Старый пёс из приюта обрёл семью

Автор:
11 августа 2023 13:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   возраст   добро   приют   собака   хозяин   
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Люди, желающие взять собаку из приюта, чаще всего выбирают себе щенят. Старички же вынуждены месяцами сидеть и ждать чуда. Мужчине стало жалко 16-летнего пса и он забрал его домой, дабы остаток своей жизни питомец дожил в любви и заботе.

Собачье счастье

Мужчина забрал из приюта старого пса и вновь сделал его счастливым. Кадры с довольным питомцем говорят сами за себя.

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Метки: Видео   Пёс   возраст   добро   приют   собака   хозяин   
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5  комментариев
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4k
Артур 57 минут назад
Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
Понятно всем, как дважды два,
Нет добрее существа.
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−8
Pyramid Head 15 минут назад
хороший дядька и хороший мальчик
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25k
Павел Плеханов 18 минут назад
Мужику обязвтельно зачтётся. Такое добро не может быть бесследным.
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4k
Еркен 41 минуту назад
Собаке мало для счастья надо, главное чтобы хозяин был рядом.
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Себастьян Перейра

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