Старый пёс из приюта обрёл семью

Люди, желающие взять собаку из приюта, чаще всего выбирают себе щенят. Старички же вынуждены месяцами сидеть и ждать чуда. Мужчине стало жалко 16-летнего пса и он забрал его домой, дабы остаток своей жизни питомец дожил в любви и заботе.