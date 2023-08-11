Старый пёс из приюта обрёл семью

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Люди, желающие взять собаку из приюта, чаще всего выбирают себе щенят. Старички же вынуждены месяцами сидеть и ждать чуда. Мужчине стало жалко 16-летнего пса и он забрал его домой, дабы остаток своей жизни питомец дожил в любви и заботе.
Собачье счастье
Мужчина забрал из приюта старого пса и вновь сделал его счастливым. Кадры с довольным питомцем говорят сами за себя.
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