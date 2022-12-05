Киану Ривз встал на колени перед своими фанатами

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Голливудский актёр Киану Ривз недавно посетил фестиваль Comic Con Experience в Бразилии в рамках продвижения грядущего фильма «Джон Уик 4». Киану был настолько тронут восторженной реакцией фанатов на его появление, что встал перед ними на колени.
Киану Ривз и его отношение к фанатам. Мир заслуживает больше таких людей!
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