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Киану Ривз встал на колени перед своими фанатами

Киану Ривз встал на колени перед своими фанатами

Автор:
05 декабря 2022 12:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: comic-con   Бразилия   Реакция   видео   добро   знаменитости   киану ривз   
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Голливудский актёр Киану Ривз недавно посетил фестиваль Comic Con Experience в Бразилии в рамках продвижения грядущего фильма «Джон Уик 4». Киану был настолько тронут восторженной реакцией фанатов на его появление, что встал перед ними на колени.
Киану Ривз и его отношение к фанатам. Мир заслуживает больше таких людей!

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Метки: comic-con   Бразилия   Реакция   видео   добро   знаменитости   киану ривз   
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