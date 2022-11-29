Трогательная воссоединение детеныша шимпанзе с мамой

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В зоопарке Канзаса шимпанзе родила малыша, у которого возникли проблемы с дыханием. Неравнодушные люди реанимировали и выходили малыша, а затем вернули его маме.
Мама малыша сначала не понимала, жив он или нет. Как только мама увидела, как маленькая рука тянется вверх, то без промедления бросилась к детенышу.
Обезьяна обняла дитё и прижала к себе. Она испытала огромное облегчение и радость, видя его живым.
Обезьяна обняла дитё и прижала к себе. Она испытала огромное облегчение и радость, видя его живым.
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