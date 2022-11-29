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Сообщество Без кота и жизнь не та 1458 постов • 449 подписчиков подписаться
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Трогательная воссоединение детеныша шимпанзе с мамой

Трогательная воссоединение детеныша шимпанзе с мамой

Автор:
29 ноября 2022 11:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Шимпанзе   видео   дети   добро   животные   мама   обезьяна   
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В зоопарке Канзаса шимпанзе родила малыша, у которого возникли проблемы с дыханием. Неравнодушные люди реанимировали и выходили малыша, а затем вернули его маме.
Мама малыша сначала не понимала, жив он или нет. Как только мама увидела, как маленькая рука тянется вверх, то без промедления бросилась к детенышу.

Обезьяна обняла дитё и прижала к себе. Она испытала огромное облегчение и радость, видя его живым.

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Метки: Реакция   Шимпанзе   видео   дети   добро   животные   мама   обезьяна   
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3  комментария
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51k
smakido 40 минут назад
Спасибо людям, спасшим жизнь малышке. Какая трогательная встреча мамы со своим ребенком!
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amrita 4 минуты назад
До слез.
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17k
Dr.CrAzY 37 минут назад
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