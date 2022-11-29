Трогательная воссоединение детеныша шимпанзе с мамой

Мама малыша сначала не понимала, жив он или нет. Как только мама увидела, как маленькая рука тянется вверх, то без промедления бросилась к детенышу.



Обезьяна обняла дитё и прижала к себе. Она испытала огромное облегчение и радость, видя его живым.