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Трогательная реакция мальчика на подаренного щенка

Трогательная реакция мальчика на подаренного щенка

Автор:
12 августа 2022 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   дети   добро   подарок   собака   сюрприз   щенок   
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Женщина опубликовала доброе и трогательное видео с участием сына. Мальчик с трёх лет мечтал о собаке и просил родителей подарить ему щенка. На своё двенадцатилетие он получил долгожданный подарок.
Подарок с подвохом на день рождения сына.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   дети   добро   подарок   собака   сюрприз   щенок   
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1  комментарий
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Maxpilot 14 минут назад
Мне, взрослому мужику, аж что-то в глаз попало от этого видео. Счастье, оно где-то рядом.
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