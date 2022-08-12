Трогательная реакция мальчика на подаренного щенка

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Женщина опубликовала доброе и трогательное видео с участием сына. Мальчик с трёх лет мечтал о собаке и просил родителей подарить ему щенка. На своё двенадцатилетие он получил долгожданный подарок.
Подарок с подвохом на день рождения сына.
Источник:
АНТИФИШКИ
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