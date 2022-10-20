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Реакция страдающей алопецией девочки на новый парик

Реакция страдающей алопецией девочки на новый парик

Автор:
20 октября 2022 09:49
Метки: Реакция   алопеция   видео   девочка   дети   добро   милота   парик   преображение   
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Жительница США, страдающая алопецией (патологическим выпадением волос), открыла свой салон с париками. В нём люди с подобным недугом могут приобрести парик и вновь стать уверенными в себе. В опубликованном в сети видео запечатлена реакция миловидной девочки на удачный парик, который сделал её ещё краше.
Всего лишь парик, а такое преображение! Для детей и подростков от 8 до 17 лет женщина делает парики бесплатно.

Источник:

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Метки: Реакция   алопеция   видео   девочка   дети   добро   милота   парик   преображение   
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4  комментария
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4k
A Полчаса назад
Красавица
. Здоровья девчонке !
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27k
Квантовый переход 2 минуты назад
А че на алиэкспресс не заказала?Там это говно копейки стоит.В пиндосии же высокий уровень жизни.Там все на мерседесах ездют.
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1k
Sergius SPb 6 минут назад
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49k
dima423 23 минуты назад
Ну молодец тетка, конечно для девчонки это очень важно я думаю... хорошее дело, респект)
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