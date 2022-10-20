Реакция страдающей алопецией девочки на новый парик

Жительница США, страдающая алопецией (патологическим выпадением волос), открыла свой салон с париками. В нём люди с подобным недугом могут приобрести парик и вновь стать уверенными в себе. В опубликованном в сети видео запечатлена реакция миловидной девочки на удачный парик, который сделал её ещё краше.

0

Всего лишь парик, а такое преображение! Для детей и подростков от 8 до 17 лет женщина делает парики бесплатно.