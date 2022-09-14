Deepfake: Киану Ривз пробует тульский пряник

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Энтузиасты продолжают экспериментировать с технологией deepfake. На этот раз умельцы сделали так, будто Киану Ривз пробует на вкус тульский пряник. Для этого они наложили лицо знаменитости на похожего внешне мужчину.
Почти как настоящий!
В забавном видео Киану Ривз отказывается от шоколадной пасты и бургера с картофелем фри и с удовольствием ест знаменитое лакомство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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