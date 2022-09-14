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Deepfake: Киану Ривз пробует тульский пряник

Deepfake: Киану Ривз пробует тульский пряник

Автор:
14 сентября 2022 10:50
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: deepfake   Юмор   видео   знаменитости   киану ривз   монтаж   прикол   пряник   тульский пряник   
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Энтузиасты продолжают экспериментировать с технологией deepfake. На этот раз умельцы сделали так, будто Киану Ривз пробует на вкус тульский пряник. Для этого они наложили лицо знаменитости на похожего внешне мужчину.

Почти как настоящий!

В забавном видео Киану Ривз отказывается от шоколадной пасты и бургера с картофелем фри и с удовольствием ест знаменитое лакомство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: deepfake   Юмор   видео   знаменитости   киану ривз   монтаж   прикол   пряник   тульский пряник   
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6  комментариев
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6k
rutt 2 часа назад
Есть идея: настоящий пряник- настоящему Киану! Где адрес найти можно?
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СергейПименов 36 минут назад
Это он еще орешки не пробовал...

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34k
turyst 49 минут назад
Да... Скоро нельзя будет верить вообще ничему, даже своим собственным органам чувств.
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10k
Владимир Час назад
Deepfake: Киану Ривз пробует тульский пряникПосмотреть
Deepfake: Киану Ривз пробует тульский пряник
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1k
Оксид Бетона Час назад
Как какой-то педик жрет! Подставили Киану!
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Подавится же. Это ему не от пуль уклоняться, здесь здоровье нужно
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