В Тульской области двое мужчин зашли в ювелирный магазин, достали похожий на пистолет предмет и разбили девять витрин. Злоумышленники похитили украшения на сумму более 15 миллионов рублей.
Мужчины пришли в ювелирный, достали похожий на пистолет предмет и начали угрожать продавцам. Они разбили девять витрин, похитив украшения из золота на общую сумму более 15 млн руб. А после скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Однако маскировка и заметание следов не помогли. Оперативники задержали ранее судимых подозреваемых, которые скрывались в арендованных квартирах на территории Москвы. Возбуждено уголовное дело.
Источник:
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