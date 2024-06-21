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Дерзкое ограбление ювелирного магазина

Дерзкое ограбление ювелирного магазина

Автор:
21 июня 2024 09:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   Тульская область   грабители   криминал   ограбление   
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В Тульской области двое мужчин зашли в ювелирный магазин, достали похожий на пистолет предмет и разбили девять витрин. Злоумышленники похитили украшения на сумму более 15 миллионов рублей.

Мужчины пришли в ювелирный, достали похожий на пистолет предмет и начали угрожать продавцам. Они разбили девять витрин, похитив украшения из золота на общую сумму более 15 млн руб. А после скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Однако маскировка и заметание следов не помогли. Оперативники задержали ранее судимых подозреваемых, которые скрывались в арендованных квартирах на территории Москвы. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Видео   Россия   Тульская область   грабители   криминал   ограбление   
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3  комментария
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DuckTales 2 часа назад
А что потом с этим богатством делать ?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3753 поста (3662 в горячем)

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