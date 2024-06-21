Мужчины пришли в ювелирный, достали похожий на пистолет предмет и начали угрожать продавцам. Они разбили девять витрин, похитив украшения из золота на общую сумму более 15 млн руб. А после скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Однако маскировка и заметание следов не помогли. Оперативники задержали ранее судимых подозреваемых, которые скрывались в арендованных квартирах на территории Москвы. Возбуждено уголовное дело.