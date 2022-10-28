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Преступники ограбили журналистов во время прямого эфира

Преступники ограбили журналистов во время прямого эфира

Автор:
28 октября 2022 08:51
Сообщество : Криминал
Метки: Эквадор   видео   грабители   криминал   люди   ограбление   
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В Эквадоре бандиты завладели ценными вещами журналистов во время прямого эфира. Забавно то, что это уже второй случай ограбления телевизионщиков в данном месте.
Какое хлебное место. Ничему журналистов жизнь не учит!

Источник:

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Метки: Эквадор   видео   грабители   криминал   люди   ограбление   
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3  комментария
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21k
BiZ 11 минут назад
постановы выходят на новый уровень
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27k
Ваня Полчаса назад
пистолю надо с собой носить...
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