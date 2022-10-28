Преступники ограбили журналистов во время прямого эфира

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В Эквадоре бандиты завладели ценными вещами журналистов во время прямого эфира. Забавно то, что это уже второй случай ограбления телевизионщиков в данном месте.
Какое хлебное место. Ничему журналистов жизнь не учит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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