Девушка прокатилась на машине с ветерком

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Героиня ролика получила незабываемые впечатления, когда высунулась из окна движущегося автомобиля и прокатилась «с ветерком». Полный рот микроэлементов!
Прокатилась, повеселилась и... перекусила!
Источник:
АНТИФИШКИ
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