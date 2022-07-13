FISHKINET
Сообщество Юмор 15206 постов • 2916 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Девушка прокатилась на машине с ветерком

Девушка прокатилась на машине с ветерком

Автор:
13 июля 2022 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   грязь   неудача   поездка   прикол   фейл   
1065
1
1
Героиня ролика получила незабываемые впечатления, когда высунулась из окна движущегося автомобиля и прокатилась «с ветерком». Полный рот микроэлементов!
Прокатилась, повеселилась и... перекусила!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Юмор   видео   грязь   неудача   поездка   прикол   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
ACU900 2 часа назад
У нее микроэлементы вместо мозгов. Пусть радуется что именно так все закончилось. А могла бы с дорожным столбом (на котором знак крепится) повстречаться, и эти микроэлементы могли бы по асфальту размазаться..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Киры4 Полчаса назад
И поела и попила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus Полчаса назад
Собачья радость)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS Час назад
Было уже нечто подобное, но там девушка встретилась с дорожным знакомом, который загляделся на ее силиконовые сиськи которые она и показывала.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А я всё ждал что она выпадет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

992308



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд
Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд
Эти дизайнеры - чертовы гении!
Эти дизайнеры - чертовы гении!
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Рыцарь Печального Образа
Рыцарь Печального Образа
История создания американских тяжёлых крейсеров типа Des Moines
История создания американских тяжёлых крейсеров типа Des Moines
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#в мире#природа#СССР#аварии#авто аварии#милота#США
#Юмор#прикол#люди#картинки#дтп#удивительно#автомобили#автомир#Приколы#Жизнь
#животные#интересно#история#интересное#кино#красота#позитив#истории#сатира#дети
Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится Телеведущая опростоволосилась во время приготовления еды на утреннем шоу Телеведущая опростоволосилась во время приготовления еды на утреннем шоу Неудачная операция по переселению пчёл Неудачная операция по переселению пчёл Как не стоит разжигать костёр Как не стоит разжигать костёр Как не стоит открывать бутылку шампанского Как не стоит открывать бутылку шампанского Улыбка на свадьбе: ожидание и реальность Улыбка на свадьбе: ожидание и реальность

На что жалуетесь?

Вернуться