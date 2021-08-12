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Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата

Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мир   видео   дипломат   индонезия   люди   новости   силовики   фото   
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В Индонезии чиновники миграционной службы зачем-то напали на дипломата из Нигерии и попытались придушить, не обращая внимания на его крики "я не могу дышать".

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Метки: в мир   видео   дипломат   индонезия   люди   новости   силовики   фото   
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11  комментариев
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38k
dima423 Час назад
наркоту небось привез)) а там с этим строго
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2k
Сергей 6 минут назад
Наших бы так.
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1k
Lovels Travel 19 минут назад
На записи слышно, как госслужащий кричит: "Я не могу дышать".

Кому слышно? ))
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4k
Дмитрий Григорьев 22 минуты назад
Вспомнился анек:
Утерян черный дипломат. Нашедшего просьба вернуть в посольство Нигерии.
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8k
*Сергей* Полчаса назад
Ничего не понял...
Если бы не сопроводительная записка я бы решил что чувак наркоман или пьян и его задерживает полиция, ну или он пытается покончить с собой а ему это не дают сделать...
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1k
an-bask Час назад
показалось что они еще время засекают, сколько продержится, ну там дубль один, дубль второй

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6k
Михаил Час назад
И где тут его душат? Странный комментарий к видео, необъективный.... Лично я вижу здорового неадекватного визжащего негра, бьющегося в истерике. Думаю наркота
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34k
Alex Час назад
Потому, что он был черным в пятницу
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862
Оксид Бетона Час назад
Морда, как у моего кошака, когда он кусается и приходится его голову от себе отодвигать!

P.S. В Индонезии черные жизни не так важны....
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177
Юрий Час назад
BLM, вторая серия?
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56k
pynh Час назад
Без поводка и намордника. За то и задержали. Еще и хозяин где-то ходит.
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