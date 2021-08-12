Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата

В Сети появились кадры, на которых видно, как трое мужчин атаковали сидевшего в автомобиле работника ведомства рядом с официальной резиденцией в Джакарте.



На записи слышно, как госслужащий кричит: "Я не могу дышать".



Правительство Нигерии направило официальную жалобу властям Индонезии и отозвало для консультаций посла из Джакарты.