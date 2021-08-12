Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата

453
1
1
В Индонезии чиновники миграционной службы зачем-то напали на дипломата из Нигерии и попытались придушить, не обращая внимания на его крики "я не могу дышать".
В Сети появились кадры, на которых видно, как трое мужчин атаковали сидевшего в автомобиле работника ведомства рядом с официальной резиденцией в Джакарте.
На записи слышно, как госслужащий кричит: "Я не могу дышать".
Правительство Нигерии направило официальную жалобу властям Индонезии и отозвало для консультаций посла из Джакарты.
На записи слышно, как госслужащий кричит: "Я не могу дышать".
Правительство Нигерии направило официальную жалобу властям Индонезии и отозвало для консультаций посла из Джакарты.
Источник:
Ссылки по теме:
- В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев
- 8 простых сальто, которые может научиться каждый
- Огромный ястреб залетел на веранду
- Неудачное селфи с лошадкой
- Несчастный случай на станции по сортировке мусора
34
Понравилось34
Новости партнёров
Кому слышно? ))
Утерян черный дипломат. Нашедшего просьба вернуть в посольство Нигерии.
Если бы не сопроводительная записка я бы решил что чувак наркоман или пьян и его задерживает полиция, ну или он пытается покончить с собой а ему это не дают сделать...
P.S. В Индонезии черные жизни не так важны....