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В Чебоксарах рабочие повредили газопровод и получили ожоги

В Чебоксарах рабочие повредили газопровод и получили ожоги (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   взрыв   видео   газопровод   рабочие   чебоксары   
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Во время ремонта автодороги в Чебоксарах рабочие неаккуратного использовали строительную технику и задели действующий газопровод. Несколько человек, находившихся в непосредственной близости от газопровода, получили ожоги во время воспламенения газа.

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Метки: ГАЗ   взрыв   видео   газопровод   рабочие   чебоксары   
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