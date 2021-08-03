В Чебоксарах рабочие повредили газопровод и получили ожоги

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Во время ремонта автодороги в Чебоксарах рабочие неаккуратного использовали строительную технику и задели действующий газопровод. Несколько человек, находившихся в непосредственной близости от газопровода, получили ожоги во время воспламенения газа.
Прорыв газопровода и последующее возгорание попало на видео. В следственном управлении СКР по Чувашии проводят проверку по факту повреждения газопровода.
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