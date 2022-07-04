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Мужчина неудачно вбил опору для забора

Мужчина неудачно вбил опору для забора

Автор:
04 июля 2022 13:41
Метки: ГАЗ   в мире   видео   газопровод   забор   неудача   свая   фейл   
3104
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На камеру наблюдения попал неудачный момент из жизни рабочего. Мужчина с помощью специального оборудования забивал опоры для забора в землю и случайно нашёл... газопровод.
Неосмотрительный рабочий разбудил "древнее зло".

Источник:

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Метки: ГАЗ   в мире   видео   газопровод   забор   неудача   свая   фейл   
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23  комментария
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3k
SandMANn 59 минут назад
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11k
El Niño 7 минут назад
А вдруг не газ? Надо бы чиркнуть спичкой, чтобы удостовериться наверняка! Опять же благодарным зрителям будет что посмотреть!
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1k
Куртуазный Маньерист 10 минут назад
Сюрпарйз мазафака!))
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5k
Slv01 23 минуты назад
в магистраль высокого давления попал... в обычном, который идет к домом такого давления нет...
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8k
Dabus 24 минуты назад
У меня знакомый работал в киевском Укртелекоме, и где-то раз в полгода он матюгаясь катался в какие-то удалённые деревни и селения, где местные либо оптику правительственную выкопают и сп****т, или где просто в полях местные селюки экскаватором магистральные кабеля с интернетом, которые через всю страну идут - возьмут да и перекопают.

А потом когда была оранжевая революция, он внезапно окастрюлился, стал называть меня москалём и российским оккупантом .. и мы с ним перестали общаться, а он свалил из ридной неньки в Канаду, где реуглярно ходит на местные майданы, машет там жовта-блакитными флажками и отправляет деньги на нужды АТО. В общем очень любит он Украину, но оттуда, глубоко издали ...
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4k
Михаил Полчаса назад
наоборот удачно ща это зло гейропцап начнет качать
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431
Axel Полчаса назад
Большой бада-бум. Ну почти. Огонька не хватает
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348
Alex 37 минут назад
Помню в Москве случай был, когда горе-строители забивали сваю и туннель метро пробили.
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20k
BiZ 40 минут назад
снайпер
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Англия. Там и так с газом беда, теперь вот еще и это ))))
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12k
Eltiftel Час назад
а ведь мог и по окрестности разлететься
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8k
Б.Касторский Час назад
Вроде есть планы коммуникаций, но нет. Зачем? Можно же "на глазок", авось прокатит!
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7k
Борис Карабанов Час назад
Гемор он себе хороший нашёл, а не газопровод. Строитель, помни: земляные работы без согласования чреваты аварией!

p.s. Что-то рука сама потянулась в карман за спичками.
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0
Alexei Malovitchko Б.Касторский Полчаса назад
...подожгли коту яички. (с)
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1k
Иван Иванов Час назад
Сообразил быстро, что нужно делать ноги
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bum-bum Час назад
разбудил сатану))
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