Мужчина неудачно вбил опору для забора

3104
1
1
На камеру наблюдения попал неудачный момент из жизни рабочего. Мужчина с помощью специального оборудования забивал опоры для забора в землю и случайно нашёл... газопровод.
Неосмотрительный рабочий разбудил "древнее зло".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Феноменальное невезение пассажира
- Как за несколько секунд лишиться наследства
- Как не стоит открывать бутылку шампанского
- Неудачный акробатический номер на дереве
- Весельчак немного сбился с ритма
Новости партнёров
А потом когда была оранжевая революция, он внезапно окастрюлился, стал называть меня москалём и российским оккупантом .. и мы с ним перестали общаться, а он свалил из ридной неньки в Канаду, где реуглярно ходит на местные майданы, машет там жовта-блакитными флажками и отправляет деньги на нужды АТО. В общем очень любит он Украину, но оттуда, глубоко издали ...
Долбануло громко, свет у всех пропал, его потом все материли - и жители из окон и бабки, лишившиеся телевизора окружили, потом ещё и электрики подъехали ... и начальник его был явно не рад(мало того что матерят все так ещё и кусок бура выжгло).
У меня так сосед ремонт косметический делал и решил кухню перевесить. Забавно было смотреть как новой проводкой закупался. (за точность выражений не судите, я сам далек от этого, но про провода сам видел и слушал жалостливый рассказ, что перебили и решили проложить заново)
p.s. Что-то рука сама потянулась в карман за спичками.