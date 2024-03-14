Рыба-пила попыталась атаковать собак на берегу

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Мужчины прогуливались по берегу водоема со своими собаками, как вдруг из воды показалась рыба-пила (европейский пилорыл). Рыбина не была настроена дружелюбно и попыталась атаковать домашних животных.
Эволюционировать хочет
Момент нападения рыбы-пилы на собак попал на видео. Купаться в этом месте точно не стоит.
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