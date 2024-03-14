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Рыба-пила попыталась атаковать собак на берегу

Рыба-пила попыталась атаковать собак на берегу

Автор:
14 марта 2024 12:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   нападение   рыба   рыба-пила   собака   
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Мужчины прогуливались по берегу водоема со своими собаками, как вдруг из воды показалась рыба-пила (европейский пилорыл). Рыбина не была настроена дружелюбно и попыталась атаковать домашних животных.

Эволюционировать хочет

Момент нападения рыбы-пилы на собак попал на видео. Купаться в этом месте точно не стоит.

Источник:

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   нападение   рыба   рыба-пила   собака   
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17  комментариев
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20k
Саш 2 часа назад
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Vэл 9 минут назад
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3k
WELL 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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96k
Доктор Джонс 15 минут назад
Гнездо своё защищает...
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21k
anpetrof 45 минут назад
Здорова зараза! А если её на уху пригласить?
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3k
Ежик 51 минуту назад
Рыба пила и не закусывала)
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92k
sapér Vodička Час назад
Укуренная штоле ?
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671
Александр Богомолов Час назад
Так она силитерная.
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36k
Опаньки 2 часа назад
что пила эта рыба ?
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Эволюционирует, пытается на сушу выйти.
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141k
parallax 2 часа назад
Сама на сковороду просится. Рыбака среди мужиков не было, он бы нашёл средство оглушить и вытащить рыбёху на берег.
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60k
dima423 2 часа назад
Интересно она съедобная...?)
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35k
Юр21 2 часа назад
Блин, да у них рыба сама на берег лезет!
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Бу 2 часа назад
не ходите дети в Африку гулять.
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