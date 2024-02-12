Пёс решил сказать что-то важное

Если бы домашние животные научились говорить на нашем языке, жизнь с ними стала бы намного интереснее, но в то же время сложнее и страннее. Но пока мы можем понять их лишь по каким-то привычным жестам, хотя слушать их «разговоры» невероятно забавно.

К примеру, песик из этого ролика явно рассказывает что-то очень важное для него. Кажется, что он жалуется на кого-то, немного возмущается и просит хозяйку высказать свое мнение. Увы, девушка понятия не имеет, о чем идет речь, поэтому не знает, что сказать. Эх. Вот бы изобрели точный и компактный переводчик с собачьего и кошачьего.