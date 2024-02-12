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Пёс решил сказать что-то важное

Пёс решил сказать что-то важное

Автор:
12 февраля 2024 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   собака   шпиц   
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Разговорчивый шпиц спешит поделиться с хозяйкой важными новостями.

Если бы домашние животные научились говорить на нашем языке, жизнь с ними стала бы намного интереснее, но в то же время сложнее и страннее. Но пока мы можем понять их лишь по каким-то привычным жестам, хотя слушать их «разговоры» невероятно забавно.

К примеру, песик из этого ролика явно рассказывает что-то очень важное для него. Кажется, что он жалуется на кого-то, немного возмущается и просит хозяйку высказать свое мнение. Увы, девушка понятия не имеет, о чем идет речь, поэтому не знает, что сказать. Эх. Вот бы изобрели точный и компактный переводчик с собачьего и кошачьего.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   собака   шпиц   
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3  комментария
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2k
Альфач твоей мамки 17 минут назад
Может какать хочет, или уже.
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25k
SolomonA 22 минуты назад
Причем пес явно пытается выговаривать одну и ту же фразу. И у него явно все бы получилось, но мешают физические ограничения строения собачьего организма.
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50k
Сергей 50 минут назад
Скорее всего она что то жует, а он выпрашивает кусочек
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