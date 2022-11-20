Парень в лифте выстрелил себе в штаны сигнальной ракетой

Оцените, насколько безучастно и с улыбкой его друг наблюдал за тем, как юноша в горящих штанах пытается потушить огненное пламя и спасти мужское достоинство. Видимо, подобное зрелище видит не в первый раз. Пострадал ли хозяин сигнальной ракеты - неизвестно, но местные жители потом ещё долго жаловались в соцсетях на дым и вонь в лифте.