Парень в лифте выстрелил себе в штаны сигнальной ракетой

Ну очень "крутой парень" из Новосибирска на своём примере показал другу и всей стране, что сигнальные ракеты в руках дикаря это опасная штука.
Инцидент произошёл накануне в Ленинском районе на улице Забалуева, 90, в 3 подъезде. На записи с камер видеонаблюдения видно, как после закрытия дверей лифта юноша решил показать другу устройство ПУ-3 для запуска сигналов охотника, но что-то пошло не так.
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Оцените, насколько безучастно и с улыбкой его друг наблюдал за тем, как юноша в горящих штанах пытается потушить огненное пламя и спасти мужское достоинство. Видимо, подобное зрелище видит не в первый раз. Пострадал ли хозяин сигнальной ракеты - неизвестно, но местные жители потом ещё долго жаловались в соцсетях на дым и вонь в лифте.
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