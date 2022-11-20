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Сообщество Треники&Вареники 5779 постов • 2218 подписчиков подписаться
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Парень в лифте выстрелил себе в штаны сигнальной ракетой

Парень в лифте выстрелил себе в штаны сигнальной ракетой

Автор:
20 ноября 2022 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   видео   лифт   огонь   ракета   сигнальная ракета   
843
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Ну очень "крутой парень" из Новосибирска на своём примере показал другу и всей стране, что сигнальные ракеты в руках дикаря это опасная штука.

Инцидент произошёл накануне в Ленинском районе на улице Забалуева, 90, в 3 подъезде. На записи с камер видеонаблюдения видно, как после закрытия дверей лифта юноша решил показать другу устройство ПУ-3 для запуска сигналов охотника, но что-то пошло не так.


Оцените, насколько безучастно и с улыбкой его друг наблюдал за тем, как юноша в горящих штанах пытается потушить огненное пламя и спасти мужское достоинство. Видимо, подобное зрелище видит не в первый раз. Пострадал ли хозяин сигнальной ракеты - неизвестно, но местные жители потом ещё долго жаловались в соцсетях на дым и вонь в лифте.

Источник:

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Метки: Новосибирск   видео   лифт   огонь   ракета   сигнальная ракета   
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8  комментариев
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16k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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821
Гера 8 минут назад
Ну че та не похоже, что он пострадал, что странно..
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4k
SR 9 минут назад
Надеюсь, размножаться он после этого не будет. Хотя, таких ничего не берет.
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4k
Двестиграмм 10 минут назад
долго жаловались в соцсетях на дым и вонь жаренных яиц в лифте
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26k
Квантовый переход 10 минут назад
Очень похож на черножопую обезьяну.
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909
комнатный сибиряк 15 минут назад
Если член себе отстрелил то можно премию при жизни выучить
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368
Сергей 18 минут назад
Ибо не фиг на взводе носить, нет там предохранителя, купить купил, а как пользоваться нет.
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12k
Александр Полчаса назад
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