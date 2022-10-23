"Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом

Сотрудники полиции штата Арканзас заинтересовались мотоциклистом, который пронёсся мимо них на слишком большой скорости в Литл-Роке. Офицеры решили догнать торопыгу и спросить, куда же он так опаздывает. На часах было 1:30 ночи. Через час патруль понял, что самостоятельно лихача не догнать, и запросил подмогу. Только под утро нарушителя удалось загнать на пустырь, где он, бросив свой байк, попытался удрать от преследователей, но фортуна была явно не на его стороне.