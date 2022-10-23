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Сообщество Жизнь в США 886 постов • 244 подписчика подписаться
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"Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом

"Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом

Автор:
23 октября 2022 11:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Погоня   америка   видео   мотоциклист   огонь   электрошокер   
1457
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Обычная погоня за нарушителем пошла совсем не по плану.

Источник:

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Метки: Погоня   америка   видео   мотоциклист   огонь   электрошокер   
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15  комментариев
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12k
Cornho 2 часа назад
"Обычная погоня за нарушителем пошла совсем не по плану."

Т.е. обычно погоня проходит по какому-то заранее запланированному сценарию??
Какой "план" может быть у погони?
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3k
Могвай Полчаса назад
А нафиг заморачиваться с этими нарушителями? Копы освоили методы инквизиции, чуть что и на костер. А то потом разборки, суды, содержание на зоне, корми его потом, а так бах и фае ин зе холл.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Мда. Копы в Америке совсем озерели. Сопротивляешься аресту - или тебя поджарят живьем, или нашпигуют пулями. Нафиг-нафиг такую демократию.
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14k
Кот Скрипалей 46 минут назад
Чувак видимо не знает района, раз на мотоцикле от консервы не ушёл.
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1k
Nameless 54 минуты назад
Недавно было видео, где они шокером на заправке мотоциклиста подожгли, теперь ещё раз, они так развлекаются там?))
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1k
Фрол 54 минуты назад
То есть они ему предъявили все что только возможно а самим себе о поджоге человека заживо нет, да?
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7k
GROMOZEKA Час назад
«Теперь полиция ждёт, когда нарушитель поправиться, и ответит, куда же он так спешил»

В лучших американских традициях, сначала стреляют, потом задают вопросы
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4k
Babangdida Час назад
Здорово зажигают там! И первое, что сделали после того как потушили, это надеть наручники сзади, чтобы не сделал чего ещё. А вот к чему так и не привыкну, это отсуствие нормалной дороги к домам. Словно колхоз, времён революции. Могли бы хоть щебнем посыпать.
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16k
Вася 2 часа назад
бл. ять су ка, да когда вы уже ться-тся нормально писать научитесь, идиоты безграмотные !!!!
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