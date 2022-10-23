"Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом

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Обычная погоня за нарушителем пошла совсем не по плану.
Сотрудники полиции штата Арканзас заинтересовались мотоциклистом, который пронёсся мимо них на слишком большой скорости в Литл-Роке. Офицеры решили догнать торопыгу и спросить, куда же он так опаздывает. На часах было 1:30 ночи. Через час патруль понял, что самостоятельно лихача не догнать, и запросил подмогу. Только под утро нарушителя удалось загнать на пустырь, где он, бросив свой байк, попытался удрать от преследователей, но фортуна была явно не на его стороне.
В рапорте указано, что электрошокер пробил газовый баллон, находившийся в рюкзаке у мотоциклиста. Именно он и послужил причиной возгорания.
До приезда скорой помощи пламя удалось потушить, гонщика с многочисленными ожогами доставили в больницу. Теперь полиция ждёт, когда нарушитель поправится, и ответит, куда же он так спешил.
Ну а пока ему предъявлены обвинения в отказе повиновения, побеге из-под стражи, опасном вождении и вождение с просроченными правами.
До приезда скорой помощи пламя удалось потушить, гонщика с многочисленными ожогами доставили в больницу. Теперь полиция ждёт, когда нарушитель поправится, и ответит, куда же он так спешил.
Ну а пока ему предъявлены обвинения в отказе повиновения, побеге из-под стражи, опасном вождении и вождение с просроченными правами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Погоня америка видео мотоциклист огонь электрошокер
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Т.е. обычно погоня проходит по какому-то заранее запланированному сценарию?? Какой "план" может быть у погони?
В лучших американских традициях, сначала стреляют, потом задают вопросы