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Девушке не дали насладиться вкусом селёдки

Девушке не дали насладиться вкусом селёдки

Автор:
21 октября 2022 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   видео   животные   птицы   селёдка   
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Девушка решила полакомиться малосоленой селёдкой и снять трапезу на видео. Однако её планам не суждено было сбыться. Появился воришка, который не дал насладиться вкусом рыбы в полной мере.

Подрезала

Когда, казалось бы, ничто не может помешать трапезе.

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   видео   животные   птицы   селёдка   
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3  комментария
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14k
Кот Скрипалей 7 минут назад
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10k
Roy Batty Минуту назад
Ей нужнее
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 минуты назад
Фигасе у нее варежка

А птиц молодец, учит кушать правильно и в отведенных для этого местах
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Alex Chebrikov

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