Девушке не дали насладиться вкусом селёдки

Девушка решила полакомиться малосоленой селёдкой и снять трапезу на видео. Однако её планам не суждено было сбыться. Появился воришка, который не дал насладиться вкусом рыбы в полной мере.

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Подрезала Когда, казалось бы, ничто не может помешать трапезе.