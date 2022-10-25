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Эффектный замороженный дecерт

Эффектный замороженный дecерт

Автор:
25 октября 2022 09:48
Метки: Еда   Прикол   видео   десерт   дети   жидкий азот   интересено   
623
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"Дыхание дракона" - популярный и эффектный замороженный десерт из кукурузных палочек. При создании лакомства используется жидкий азот, благодаря которому едоки извергают клубы пара.
А вы попробовали бы это лакомство?

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   видео   десерт   дети   жидкий азот   интересено   
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3  комментария
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8k
Trenzel2003 6 минут назад
-170 градусов если не ошибаюсь. Глотке писец обеспечен. Да и легким тоже хана, если вдохнуть газ.
Оно прикольно, но нафиг нужно.
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20k
babuby Час назад
Едаки? Автор, ты либо букву Л пропустил, либо слово Едоки написал не правильно!
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8k
МихА Час назад
постарее ниче не нашлось???
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