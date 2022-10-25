Эффектный замороженный дecерт

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"Дыхание дракона" - популярный и эффектный замороженный десерт из кукурузных палочек. При создании лакомства используется жидкий азот, благодаря которому едоки извергают клубы пара.
А вы попробовали бы это лакомство?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда Прикол видео десерт дети жидкий азот интересено
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Оно прикольно, но нафиг нужно.