Восьмиклассник из Тулы ударил преподавателя в лицо прямо во время урока

Современные школьники хорошо осведомлены о своих правах, и чуть что - мгновенно встают на их защиту. Детишки чутко реагируют на тональность речи, фиксируют разговор на повышенных тонах, а уж если в словах преподавателя им услышатся угрозы - туши свет! Затаскают педагога по судам. Сами же ученики, избалованный вседозволенностью, не всегда способны удержать себя в руках.

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В Туле ученик восьмого класса напал на классного руководителя и ударил женщину в лицо прямо во время урока.

Видео из класса разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что этот ребенок учится в восьмом классе второй год подряд. Он агрессивен, со сверстниками не общается, и недавно набросился на учителей с канцелярским ножом. А теперь вот напал на классного руководителя.

Просто подошёл и дважды ударил женщину по лицу, - рассказывают шокированные родители. — Неизвестно, чем закончился бы этот эпизод, если бы другие дети не встали на защиту педагога. Администрация школы опять ведет себя пассивно (в случае нападения ребенка на педагогов с канцелярским ножом администрация также не предприняла никаких действий), и поэтому мы настаиваем на рассмотрении данного обращения с привлечением компетентных органов, полагая, что Филиппу (напавшему на учителя подростку) необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.