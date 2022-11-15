Восьмиклассник из Тулы ударил преподавателя в лицо прямо во время урока

Юноша второй год учится в восьмом классе, и ранее тоже проявлял агрессию.
Современные школьники хорошо осведомлены о своих правах, и чуть что - мгновенно встают на их защиту. Детишки чутко реагируют на тональность речи, фиксируют разговор на повышенных тонах, а уж если в словах преподавателя им услышатся угрозы - туши свет! Затаскают педагога по судам. Сами же ученики, избалованный вседозволенностью, не всегда способны удержать себя в руках.
В Туле ученик восьмого класса напал на классного руководителя и ударил женщину в лицо прямо во время урока.
Видео из класса разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что этот ребенок учится в восьмом классе второй год подряд. Он агрессивен, со сверстниками не общается, и недавно набросился на учителей с канцелярским ножом. А теперь вот напал на классного руководителя.
Просто подошёл и дважды ударил женщину по лицу, - рассказывают шокированные родители. — Неизвестно, чем закончился бы этот эпизод, если бы другие дети не встали на защиту педагога. Администрация школы опять ведет себя пассивно (в случае нападения ребенка на педагогов с канцелярским ножом администрация также не предприняла никаких действий), и поэтому мы настаиваем на рассмотрении данного обращения с привлечением компетентных органов, полагая, что Филиппу (напавшему на учителя подростку) необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
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Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях. По данным местных СМИ, речь идёт о восьмом классе школы в Привокзальном районе города Тулы.
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АНТИФИШКИ
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2.Он поднял руку на человека, намного старше себя.
3.Он поднял руку на женщину.
Если он психически здоров, то на лицо полная деградация. Не знаю, даже, чем подобное можно исправить.
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Причем как раньше - лупить должны соученики.
PS Чтобы такое произошло в советское время такое даже представить не могу...
его уже в колонию или лечебницу пора
он уже с ножом напал, что тут учитывать?
В школе такой оставаться не должен