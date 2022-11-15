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Восьмиклассник из Тулы ударил преподавателя в лицо прямо во время урока

Восьмиклассник из Тулы ударил преподавателя в лицо прямо во время урока

Автор:
15 ноября 2022 12:15
Сообщество : Жить в России
Метки: второгодник   декструктивное поведение   дети   конфликт   преподаватель   ударил   школа   
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Юноша второй год учится в восьмом классе, и ранее тоже проявлял агрессию.

Современные школьники хорошо осведомлены о своих правах, и чуть что - мгновенно встают на их защиту. Детишки чутко реагируют на тональность речи, фиксируют разговор на повышенных тонах, а уж если в словах преподавателя им услышатся угрозы - туши свет! Затаскают педагога по судам. Сами же ученики, избалованный вседозволенностью, не всегда способны удержать себя в руках.

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В Туле ученик восьмого класса напал на классного руководителя и ударил женщину в лицо прямо во время урока.


Видео из класса разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что этот ребенок учится в восьмом классе второй год подряд. Он агрессивен, со сверстниками не общается, и недавно набросился на учителей с канцелярским ножом. А теперь вот напал на классного руководителя.


Просто подошёл и дважды ударил женщину по лицу, - рассказывают шокированные родители. — Неизвестно, чем закончился бы этот эпизод, если бы другие дети не встали на защиту педагога. Администрация школы опять ведет себя пассивно (в случае нападения ребенка на педагогов с канцелярским ножом администрация также не предприняла никаких действий), и поэтому мы настаиваем на рассмотрении данного обращения с привлечением компетентных органов, полагая, что Филиппу (напавшему на учителя подростку) необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

 



Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях. По данным местных СМИ, речь идёт о восьмом классе школы в Привокзальном районе города Тулы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: второгодник   декструктивное поведение   дети   конфликт   преподаватель   ударил   школа   
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44  комментария
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12k
кира 2 часа назад
Что вырастет из такого малолетнего дебила? Это не просто плохое воспитание, такое поведение говорит о развивающейся социопатии.
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1k
Кактус 5 минут назад
Терпилы из администрации школы только усугубляют ситуацию! Их тоже к ответу!
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3k
Евгений 6 минут назад
Необходимо возрождать школы для дебилов. Они не социализуются, а другие дети и учителя страдают.
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23k
Serg2001 12 минут назад
Вот какие сейчас учителя нужны
Ссылка www.youtube.com
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9k
Василенко Татьяна 18 минут назад
Только что по НТВ сюжет показали. Учительница отобрала дневник и обещала пожаловаться завучу. Он бил ее в лицо кулаком, мерин здоровенный. Блин, это вообще в голове не укладывается. Он, говорят, постоянно был агрессивен, на других учителей с канцелярским ножом дёргался. А администрация школы замалчивала. Там родители все за детей боялись. Дотолерастничали. Для таких придурков, а по-другому их не назвать, должны быть спецшколы, у нас такие ШД назывались. Что вообще за политика у нас? Буйного дурака держат в одной школе с обычными детьми? Неуравновешен - пусть учится с такими же в спецзаведении!
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28k
Levyathan 18 минут назад
1.Он поднял руку на учителя.
2.Он поднял руку на человека, намного старше себя.
3.Он поднял руку на женщину.
Если он психически здоров, то на лицо полная деградация. Не знаю, даже, чем подобное можно исправить.
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392
Feto13 18 минут назад
Такому место в психушке.Пора уголовную ответственность за поднятие рук на учителя вводить.
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1k
Надежда Адамова 23 минуты назад
Бедный ребёнок, такого учителя недалёкого нужно сразу увольнять, раз не смог найти подход к ученику. Пружина всегда выстреливает, если на нее давить.
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8k
МихА Полчаса назад
Вот из-за таких ублюдков моя знакомая ушла из школы (учитель алгебры и геометрии), об тебя вытирают ноги и жопу а ты сиди терпи и улыбайся, этож дети! 70% класса - тупорылые дегенераты, учиться не хотят и не заставишь, ставлю двойку и думаю - обиду затаит и завтра прирежет или пристрелит в школе прям на уроке. Сейчас репетитор на дому, набрала учеников которые хотят учиться и нервы в покое и деньги совсем другие.
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2k
LK Полчаса назад
в турму
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31k
Юр21 Полчаса назад
Какой целеустремлённый и упорный юноша, его тяга к знаниям просто удивительна!
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−7
jghhfgy 40 минут назад
ПУ Й ЛО - МОНУМЕНТАЛЬНОЕ Х У Й ЛО
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14k
Jearom 41 минуту назад
что-то судя по видео очень хиленькие какие-то восьмиклассники. Мы в их возрасте помощнее были. А этого переростка - в вечернюю школу, там то он будет самым обиженным.
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3k
Александр 44 минуты назад
забавно если бы было бы наоборот, учителя бы уже уволили и завели бы уголовку.
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21
Meta Jen 46 минут назад
Кто подял руку на учителя, тому образование не нужно. Таких надо выгонять из школы.
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3k
vasilykopkov 50 минут назад
Пора возвращать розги в школу.
Причем как раньше - лупить должны соученики.

PS Чтобы такое произошло в советское время такое даже представить не могу...
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60
KE2646 50 минут назад
Родителей лишить родительских прав (воспитывать детей- не их тема, сразу видно). Дебила на учет в милицию, из школы выгнать.
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60
KE2646 Alex_Ato 20 минут назад
Я бы его убил бы нахрен, особенно если б был на месте мужа училки. Но у нашего замечательного государства есть законы и благодаря этим законам, такие твари позволяют себе многое абсолютно безнаказанно.
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2k
zloikrot 55 минут назад
в утиль этот биомусор
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18
Jurij 59 минут назад
Интересно было бы посмотреть на родителей ...
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1k
Алексей Час назад
Началось-то с чего? Почему только кульминация? Учителя тоже далеко не все зайчики. Чтобы получить по лицу нужно что-то сделать или сказать.
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29k
Ashabad Час назад
Закопать 3,14дараса.
В школе такой оставаться не должен
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