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Одна из причин перестать грызть ногти

Одна из причин перестать грызть ногти

Автор:
03 ноября 2022 09:55
Метки: видео   грызть ногти   грязь   люди   микроскоп   ногти   привычка   
676
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Замечали ли вы за знакомыми или за собой привычку грызть ногти? Покажите данное видео человеку, который любит грызть ногти и, скорее всего, он станет делать это гораздо реже.
Обгрызание ногтей, конечно, не убьёт вас, но может доставить немало неприятностей. Например, можно познакомить свой организм с ними:

Источник:

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Метки: видео   грызть ногти   грязь   люди   микроскоп   ногти   привычка   
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6  комментариев
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11k
Ivan Час назад
Одна из причин перестать грызть ногтиПосмотреть
Одна из причин перестать грызть ногти
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ГГалка 15 минут назад
да мы полюбому со всеми этими тварями божьими и сталкиваемся, и живём и даже сосуществуем. но, конечно = ФУ)
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373
дмитрий Полчаса назад
а кто это такие? описание бы найти хотел и детям рассказать.
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59
Сергей Клейстер 43 минуты назад
Вася, не грызи ногти...

на ногах у бабушки...

и вообще, отойди от гроба..
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