Одна из причин перестать грызть ногти

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Замечали ли вы за знакомыми или за собой привычку грызть ногти? Покажите данное видео человеку, который любит грызть ногти и, скорее всего, он станет делать это гораздо реже.
Обгрызание ногтей, конечно, не убьёт вас, но может доставить немало неприятностей. Например, можно познакомить свой организм с ними:
Источник:
АНТИФИШКИ
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