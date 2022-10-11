Порноактриса и стримерша сломала спину во время несчастного случая в поролоновой яме

Популярная порноактриса и стримерша Адриана Чечик сломала спину в двух местах во время развлечений на мероприятии TwitchCon.
Данный инцидент произошел, когда 30-летняя порнозвезда прыгнула в бассейн с наполнителем из пенопласта, что можно увидеть в опубликованном ролике. В результате травмы актрисе взрослого кино пришлось сделать операцию по установке метрового стержня для поддержки спины.
На "мягкий" бассейн также пожаловались другие стримеры, получившие более легкие травмы, в том числе EdyBot, которая прыгала перед Чечик. Она пожаловалась на боли после прыжка и предложила всем пострадавшим подать судебный иск на организаторов.
Позже выяснилось, что за установку бассейна с пенопластом отвечали компании Intel и Lenovo, а не Twitch. Какую компенсацию, если таковая будет, получат пострадавшие, пока неясно.
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Стоит отметить, что участники развлекательного мероприятия перед входом в бассейн подписывали документ об отказе организаторов от ответственности в случае получения травм. Злополучный бассейн был закрыт в день происшествия.
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АНТИФИШКИ
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