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Порноактриса и стримерша сломала спину во время несчастного случая в поролоновой яме

Порноактриса и стримерша сломала спину во время несчастного случая в поролоновой яме

Автор:
11 октября 2022 09:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: TwitchCon   Адриана Чечик   в мире   видео   люди   порноактриса   сломала спину   фото   
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Популярная порноактриса и стримерша Адриана Чечик сломала спину в двух местах во время развлечений на мероприятии TwitchCon.

Данный инцидент произошел, когда 30-летняя порнозвезда прыгнула в бассейн с наполнителем из пенопласта, что можно увидеть в опубликованном ролике. В результате травмы актрисе взрослого кино пришлось сделать операцию по установке метрового стержня для поддержки спины.

На "мягкий" бассейн также пожаловались другие стримеры, получившие более легкие травмы, в том числе EdyBot, которая прыгала перед Чечик. Она пожаловалась на боли после прыжка и предложила всем пострадавшим подать судебный иск на организаторов.

Позже выяснилось, что за установку бассейна с пенопластом отвечали компании Intel и Lenovo, а не Twitch. Какую компенсацию, если таковая будет, получат пострадавшие, пока неясно.


Стоит отметить, что участники развлекательного мероприятия перед входом в бассейн подписывали документ об отказе организаторов от ответственности в случае получения травм. Злополучный бассейн был закрыт в день происшествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: TwitchCon   Адриана Чечик   в мире   видео   люди   порноактриса   сломала спину   фото   
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20  комментариев
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23k
Егор 55 минут назад
Когда она просила у Санты на рождество "метровый стержень", она не это разве имела в виду?
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22k
Serg2001 Минуту назад
Кто-то из организаторов явно недолюбливает порноактрис...
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
Вот что бывает когда работу прогуливаешь и занимаешься фигнёй...
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1k
Фрол 4 минуты назад
Лучше бы уж занималась любимым делом.
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2k
SHAGREEN 8 минут назад
Собралась куча долпоёпов заниматься непонятной хренотой в странной пуёвине, даже удивительно, что могло пойти не так.
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2k
Kesha 9 минут назад
а есть видео где ей стержень вставляют?
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1k
Linusya 11 минут назад
думать надо головой, лет пять назад депутат погиб в таком же поролоновом бассейне, сальто хотел сделать, не докрутил..
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20k
babuby 18 минут назад
Это-ж какими дебилами надо быть, чтобы не поролоном, а пенопластом бассейн наполнить!
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8k
Shtoppi 19 минут назад
Как странно, судя по фильмам, с участием порнозвезд, они все такие гибкие. Иногда даже очень. В некоторых сценах так изогнутся, что не у каждой гимнастки получится
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23k
Андрей 39 минут назад
А это точно баба?
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14k
ss 45 минут назад
Ну ничего, ничего. У неё работа лежачая. Так что с голоду не помрёт.
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2k
Gleb_Skameikin 47 минут назад
30 лет, на все 50 выглядит, вот ее потаскало
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2k
Старичок 48 минут назад
да.. огромная потеря. чем теперь дрочунам заниматься, разве что на работу пойдут.
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137
Sata33 49 минут назад
капец, на ровном месте ... жалко деваху ...
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9
pitersport Sata33 Полчаса назад
она прыгнула прямо за задницу! хотя видно было что поролона там мало, и вряд ли он был на это рассчитан.
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137
Sata33 pitersport 23 минуты назад
ну а что это меняет ?
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14k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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