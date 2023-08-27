FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 109 постов • 103 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Эксперименты
Парень решил проверить, насколько грязные сушилки для рук в общественных местах

Парень решил проверить, насколько грязные сушилки для рук в общественных местах

Автор:
27 августа 2023 10:22
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   гигиена   грязь   микробы   общественное место   сушилки для рук   
615
1
1


Эксперимент показал, что в сушилке находится намного больше микробов, чем в окружающем его пространстве, и безопаснее будет посушить руки, просто махая ими в воздухе.

Лица ипохондриков представили?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: Видео   гигиена   грязь   микробы   общественное место   сушилки для рук   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Совранский 23 минуты назад
такие сушки у нас называют - Вытри о штаны теплые руки! ))))
Есть всего неск фирм, что реально выпускают сушки ! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Homefighter 5 секунд назад
Странно, что "Парень", а не британские ученые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

857373



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
Набирающие популярность в сообществах
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#машина#СССР#Автовсячина#знаменитости#криминал#деньги#девушки
#история#интересное#автомир#животные#ДТП#мир#интересно#Прошлое#полиция#женщины
#забавно#автомобили#Прикол#в мире#факты#Россия#истории#США#авария#Индия
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Запоминающаяся свадебная фотосессия Запоминающаяся свадебная фотосессия Грязный самоед - счастливый самоед Грязный самоед - счастливый самоед Девушка прокатилась на машине с ветерком Девушка прокатилась на машине с ветерком Прогулка с собакой прошла отлично Прогулка с собакой прошла отлично Занялся грязелечением на рыбалке Занялся грязелечением на рыбалке

На что жалуетесь?

Вернуться