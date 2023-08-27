Парень решил проверить, насколько грязные сушилки для рук в общественных местах

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Эксперимент показал, что в сушилке находится намного больше микробов, чем в окружающем его пространстве, и безопаснее будет посушить руки, просто махая ими в воздухе.
Лица ипохондриков представили?
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Есть всего неск фирм, что реально выпускают сушки ! )))