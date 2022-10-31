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Футболист загладил вину перед ребёнком

Футболист загладил вину перед ребёнком

Автор:
31 октября 2022 11:13
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   мяч   поступок   футбол   футболист   
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Во время футбольного матча защитник немецкого клуба «Байер 04» Джереми Фримпонг случайно попал мячом в лицо юного болельщика. Футболист тут же подбежал к ребёнку и попытался успокоить его.
Спортсмен подбежал к трибуне, извинился и подарил мальчику футболку.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   мяч   поступок   футбол   футболист   
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5  комментариев
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14k
hunter Полчаса назад
кокоша и мамаев вдобавок ещё бы стулом огрели
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3k
cnob7 Полчаса назад
щас BLMщики начнут-этот белый звиздюк должен был встать на колени и умолять нигера, чтобы он еще раз попал ему мячом по лицу.
З.Ы. нормальный поступок , нормального человека
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28k
Levyathan Час назад
Cколько лет этой записи? Он уже кучу лет, как перестал играть.
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9k
Бритва 2 часа назад
футболка с ароматом лаванды
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