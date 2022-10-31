Футболист загладил вину перед ребёнком

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Во время футбольного матча защитник немецкого клуба «Байер 04» Джереми Фримпонг случайно попал мячом в лицо юного болельщика. Футболист тут же подбежал к ребёнку и попытался успокоить его.
Спортсмен подбежал к трибуне, извинился и подарил мальчику футболку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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З.Ы. нормальный поступок , нормального человека