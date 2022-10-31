В Индии рухнул вантовый мост, на котором находились сотни людей

Примечательно, что мост четыре дня назад открыли после реконструкции.
Последние дни октября запомнятся ужасными событиями, которых могло бы не произойти. И в давке, которая унесла более 150 жизней в Сеуле, и в обрушении моста в Инди - определенная закономерность. И там, и тут - толпа людей. Похоже, именно этот фактор стал решающим в обеих трагедиях.
Вантовый мост в городе Морби в индийском штате Гуджарат обрушился в воскресенье, 30 октября, вечером. В момент обрушения на мосту находилось около 500 человек. Такой нагрузки конструкция, открытая после реставрации всего четыре дня назад, просто не смогла выдержать.
Источник:
Известно, что этот мост был построен около 100 лет назад. Последние годы он находился в плачевном состоянии, и власти решили закрыть его во избежании несчастных случаев. Подвесной мост на момент возведения (на рубеже XIX и XX веков) был чудом инженерной мысли. Его строили с использованием новейших технологий. Эта конструкция шириной около 1,25 метра и длиной около 233 метров соединяла древний дворец Darbargadh с инженерным колледжем Lukhdhirji. Местные жители считали мост настоящей достопримечательностью, хотя признавали, что он находится в далеко не лучшем состоянии. Потом конструкцию отреставрировали, и 26 октября торжественно открыли для дальнейшей эксплуатации.
А спустя несколько дней произошла трагедия. Власти города глубоко опечалены и берут ответственность за случившееся на себя.
Как сообщают СМИ, погибло больше 130 человек - по крайней мере, о таком количестве жертв сообщают официальные источники. Но более 100 человек числятся пропавшими без вести. 177 человек удалось спасти. Все эти цифры приблизительные, и меняются каждый час. Пока россиян в списках погибших и пострадавших нет.
Это видео было сделано за сутки до обрушения моста. Уже тогда на нем собиралось довольно много людей, которые, как мы можем заметить, радостно раскачивают конструкцию.
По официальной информации, семьи погибших и раненые получат компенсации из бюджета. Выплаты родственникам жерсв составят 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов США), травмированным - по 50 тысяч рупий (600 долларов США).
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Одно движение и фен превращается в портативный огнемет
- В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты
- Не самое удачное открытие нового моста в Африке
- Индийцы побили мировой рекорд, показав зрелищный и опасный трюк
- Бурная река снесла деревянный мостик с людьми