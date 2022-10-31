В Индии рухнул вантовый мост, на котором находились сотни людей

Известно, что этот мост был построен около 100 лет назад. Последние годы он находился в плачевном состоянии, и власти решили закрыть его во избежании несчастных случаев. Подвесной мост на момент возведения (на рубеже XIX и XX веков) был чудом инженерной мысли. Его строили с использованием новейших технологий. Эта конструкция шириной около 1,25 метра и длиной около 233 метров соединяла древний дворец Darbargadh с инженерным колледжем Lukhdhirji. Местные жители считали мост настоящей достопримечательностью, хотя признавали, что он находится в далеко не лучшем состоянии. Потом конструкцию отреставрировали, и 26 октября торжественно открыли для дальнейшей эксплуатации.

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А спустя несколько дней произошла трагедия. Власти города глубоко опечалены и берут ответственность за случившееся на себя.

Как сообщают СМИ, погибло больше 130 человек - по крайней мере, о таком количестве жертв сообщают официальные источники. Но более 100 человек числятся пропавшими без вести. 177 человек удалось спасти. Все эти цифры приблизительные, и меняются каждый час. Пока россиян в списках погибших и пострадавших нет.

Это видео было сделано за сутки до обрушения моста. Уже тогда на нем собиралось довольно много людей, которые, как мы можем заметить, радостно раскачивают конструкцию.