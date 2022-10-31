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В Индии рухнул вантовый мост, на котором находились сотни людей

В Индии рухнул вантовый мост, на котором находились сотни людей

Автор:
31 октября 2022 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   ЧП   видео   мост   обрушение моста   смерть людей   толпа   
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Примечательно, что мост четыре дня назад открыли после реконструкции.


Последние дни октября запомнятся ужасными событиями, которых могло бы не произойти. И в давке, которая унесла более 150 жизней в Сеуле, и в обрушении моста в Инди - определенная закономерность. И там, и тут - толпа людей. Похоже, именно этот фактор стал решающим в обеих трагедиях.


Вантовый мост в городе Морби в индийском штате Гуджарат обрушился в воскресенье, 30 октября, вечером. В момент обрушения на мосту находилось около 500 человек. Такой нагрузки конструкция, открытая после реставрации всего четыре дня назад, просто не смогла выдержать.

Известно, что этот мост был построен около 100 лет назад. Последние годы он находился в плачевном состоянии, и власти решили закрыть его во избежании несчастных случаев. Подвесной мост на момент возведения (на рубеже XIX и XX веков) был чудом инженерной мысли. Его строили с использованием новейших технологий. Эта конструкция шириной около 1,25 метра и длиной около 233 метров соединяла древний дворец Darbargadh с инженерным колледжем Lukhdhirji. Местные жители считали мост настоящей достопримечательностью, хотя признавали, что он находится в далеко не лучшем состоянии. Потом конструкцию отреставрировали, и 26 октября торжественно открыли для дальнейшей эксплуатации.

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А спустя несколько дней произошла трагедия. Власти города глубоко опечалены и берут ответственность за случившееся на себя.


Как сообщают СМИ, погибло больше 130 человек - по крайней мере, о таком количестве жертв сообщают официальные источники. Но более 100 человек числятся пропавшими без вести. 177 человек удалось спасти. Все эти цифры приблизительные, и меняются каждый час. Пока россиян в списках погибших и пострадавших нет.


Это видео было сделано за сутки до обрушения моста. Уже тогда на нем собиралось довольно много людей, которые, как мы можем заметить, радостно раскачивают конструкцию.


По официальной информации, семьи погибших и раненые получат компенсации из бюджета. Выплаты родственникам жерсв составят 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов США), травмированным - по 50 тысяч рупий (600 долларов США).

Источник:

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Метки: Ynews   Индия   ЧП   видео   мост   обрушение моста   смерть людей   толпа   
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11  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Вот долбоё.бы чумазые - мост сломали. Да ещё и компенсацию родня получит. Да это с них нужно бабло сдёрнуть на ремонт моста!
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8k
Миха Полчаса назад
Писец макаки - стоять на мосту и раскачивать его, прыгать, долбить ванты, при том, что аж чувствуется как он ходуном-волной ходит... ваще безмозглые люди штоль??
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995
Pterocactus Полчаса назад
Дебилы, б...ядь! Дораскачивались! Тупые обезьяны...
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1k
lafonten 53 минуты назад
Р-реинкарнация...
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912
Aleks Час назад
Чего непонятного? Праздновали открытие после ремонта, пели и танцевали, как принято у индусов. Мост и не выдержал сотен танцунов.
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−18
musabahrik Час назад
мартышки допрыгались...
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1k
klklkl 2 часа назад
А с какой целью там все эти придурки? Сломать мост? Ну получилось, чё...
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Виной всему человеческая жадность. По бумагам - реконструкция, по факту - покрасили и кое-где совсем неприлично сгнившее заменили. И то, что там долбени шатают тросы ничего не значит. Это мост, а чайный столик Людовика 15 в музее, по проекту такие тросы и грузовиком не каждым порвёшь. И насколько я знаю, для таких мостов нормативная нагрузка - полное заполнение + ещё немного, именно для предотвращения такой хрени. А если такого не достичь, то ставится контроль и ограничение
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72k
Viktor 2 часа назад
Открыть то его открыли, но вот разрешение на его открытие получено не было!
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8k
hairov 2 часа назад
Мост в аварийном состоянии. А давайте его раскачаем! Обезьяны какие то.
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