Одно движение и фен превращается в портативный огнемет

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Когда подходишь к работе с огоньком, а клиент получает к стрижке бонусом новую фобию.
Отсутствие вентиляции в помещении, много лака и один фен превратили рутинный поход к парикмахеру в незабываемое огненное шоу.
После такой процедуры кончики волос ещё долго сечься не будут, причём и у парикмахера тоже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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это-ж сколько лака вдыхали там работяги и посетители...