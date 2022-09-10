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Одно движение и фен превращается в портативный огнемет

Одно движение и фен превращается в портативный огнемет

Автор:
10 сентября 2022 17:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   видео   огонь   парикмахеры   стрижка   фен   
942
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Когда подходишь к работе с огоньком, а клиент получает к стрижке бонусом новую фобию.

Отсутствие вентиляции в помещении, много лака и один фен превратили рутинный поход к парикмахеру в незабываемое огненное шоу.


После такой процедуры кончики волос ещё долго сечься не будут, причём и у парикмахера тоже.

Источник:

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Метки: Индия   видео   огонь   парикмахеры   стрижка   фен   
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17  комментариев
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Инякин Евгений 4 часа назад
Стрижка вспышкой. Быстро и недорого :)
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6k
Андрей Крылов 53 минуты назад
Знаете, у меня работа такая. чот призодится и фены иногда чинить. Но тут.. реально не понимаю что случсилось. лак доля волос воспламенился? НИ какой фен (самый неисправный) не сделает такой эффект. Может задымиться, завонять, даже загораться можут но не стаким эффектом. и не так быстро. Видимо реально лак ли что-то такое могл о вспыхнуть.
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6k
Tim_G 2 часа назад
уясе газенваген...

это-ж сколько лака вдыхали там работяги и посетители...
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2k
Axel 3 часа назад
Красивое и интересное). Еще есть?
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1k
Шурман 3 часа назад
Индусы на себя мажут столько геля и масла что офигеть можно , самое странное у них у всех хорошие зубы и волосы
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12k
Александр 4 часа назад
Тысячный клиент. Эпиляция в подарок.
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11k
a_komolow 4 часа назад
Протативный - это какой?
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Трям 4 часа назад
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