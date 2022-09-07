Не самое удачное открытие нового моста в Африке

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В одном из районов Демократической Республики Конго недавно открыли новый пешеходный мост. Не обошлось без одного большого курьеза. Сразу видно, построено на века!
Всё держалось на ленточке?
Отличный мост. Надёжный, как швейцарские часы!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверное, в одну только проектную документацию ушло море денег.
-Нет.
-Вот на эти и пьем.