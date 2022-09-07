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Не самое удачное открытие нового моста в Африке

Не самое удачное открытие нового моста в Африке

Автор:
07 сентября 2022 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Африка   видео   конго   мост   неудача   открытие   фейл   
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В одном из районов Демократической Республики Конго недавно открыли новый пешеходный мост. Не обошлось без одного большого курьеза. Сразу видно, построено на века!

Всё держалось на ленточке?

Отличный мост. Надёжный, как швейцарские часы!

Источник:

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Метки: Африка   видео   конго   мост   неудача   открытие   фейл   
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9  комментариев
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35
Sata33 Час назад
День выборов, африканская версия )))
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38k
Александр Минуту назад
Скоро на украине...
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51k
smakido Полчаса назад
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8k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Что-то инженера-проектировщика под мостом не наблюдается.
Наверное, в одну только проектную документацию ушло море денег.
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8k
Фельдъегерь 56 минут назад
просто "строители" не предполагали, что они всей деревней сразу на него залезут
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59k
pynh Час назад
-Видишь мост?
-Нет.
-Вот на эти и пьем.
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14k
ss Час назад
Всё на ленточке держалось...
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Сделан из "говна и палок", рама с авто и т.д..
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