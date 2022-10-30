Самое неудачное ограбление вейпшопа

История старая, баянистая, но на видео с камер магазина невозможно смотреть без улыбки. Дело происходило в штате Колорадо, в городке Орора. Крутой парень так хотел ограбить магазин электронных сигарет, что от переизбытка чувств потерял пистолет и практически вылетел из штанов.