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Самое неудачное ограбление вейпшопа

Самое неудачное ограбление вейпшопа

Автор:
30 октября 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: США   Юмор   вейпшоп   видео   неудачник   ограбление   
639
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То чувство, когда сегодня явно не твой день.

История старая, баянистая, но на видео с камер магазина невозможно смотреть без улыбки. Дело происходило в штате Колорадо, в городке Орора. Крутой парень так хотел ограбить магазин электронных сигарет, что от переизбытка чувств потерял пистолет и практически вылетел из штанов.


Поймали ли этого чудика не известно, но от смеха плакал весь отдел местной полиции, когда публиковал ролик в интернете. Пистолет, как выяснилось позже, оказался пневматический.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Юмор   вейпшоп   видео   неудачник   ограбление   
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7  комментариев
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1k
S__D 2 часа назад
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Джон Уик 17 минут назад
Кажет что грабить не собирался а пистолет выскользнул а потом он сам испугался.
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28k
Alex 38 минут назад
Рэпер- это диагноз
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18k
speaktr-st Час назад
С подключеньицем.
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5k
salim777 3 часа назад
Качественно ограбить - это тоже уметь надо. А тут толстожопый придурошный подросток в штанах своего жирного папаши. Морду "замаскировал" тёмным очками. Одет явно в своё. Такого даже ребёнок найдёт. Считай статью с пола поднял. Теперь или сядет, или разорит родителей на адвоката. И что грабануть-то решил? Вейпшоп! Ну дебииил...
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