Самое неудачное ограбление вейпшопа

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То чувство, когда сегодня явно не твой день.
История старая, баянистая, но на видео с камер магазина невозможно смотреть без улыбки. Дело происходило в штате Колорадо, в городке Орора. Крутой парень так хотел ограбить магазин электронных сигарет, что от переизбытка чувств потерял пистолет и практически вылетел из штанов.
Поймали ли этого чудика не известно, но от смеха плакал весь отдел местной полиции, когда публиковал ролик в интернете. Пистолет, как выяснилось позже, оказался пневматический.
Источник:
АНТИФИШКИ
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