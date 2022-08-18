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Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку

Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку

Автор:
18 августа 2022 11:22
Сообщество : Криминал
Метки: США   видео   грабитель   дедушка   криминал   люди   ограбление   поступок   
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В Лос-Анджелесе владелец ресторана стал свидетелем нападения грабителя на пожилого посетителя. Неизвестный ударил старика, а затем отобрал у него телефон и бумажник. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но его остановил владелец заведения.
Мужчина догнал преступника и повалил его на землю. Подруга смельчака и другие оказавшиеся неподалеку очевидцы помогли владельцу ресторана удержать грабителя до приезда полиции.

Источник:

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Метки: США   видео   грабитель   дедушка   криминал   люди   ограбление   поступок   
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9  комментариев
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Тигаррина 38 минут назад
Мужик реально герой!
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Shtoppi 4 минуты назад
Преступник какой-то задохлик не могучий. Кстати странно что он не ниггер! Все-таки лос анджелес и все такое)))
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555
Джонни 8 минут назад
подруга как то мешала больше, и вещьдоки с отпечатками преступника переместила и облапала
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
гражданский арест ! :)
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70k
Viktor 15 минут назад
Владелец ресторана - красава!
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2k
Трям 22 минуты назад
Догнал преступника и... раздавил его! ))))
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Девка так деловито добавляла
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SHAGREEN Полчаса назад
[мат].шонок идентифицирует себя негром, а бегает как белый
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26k
Ваня Полчаса назад
он же белый его можно...
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