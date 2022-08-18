Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку

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В Лос-Анджелесе владелец ресторана стал свидетелем нападения грабителя на пожилого посетителя. Неизвестный ударил старика, а затем отобрал у него телефон и бумажник. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но его остановил владелец заведения.
Мужчина догнал преступника и повалил его на землю. Подруга смельчака и другие оказавшиеся неподалеку очевидцы помогли владельцу ресторана удержать грабителя до приезда полиции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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