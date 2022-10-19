Пророчество Михаила Задорнова о санкциях и дровах в Европе

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Михаил Задорнов был прав, Россию санкциями не напугать. В одном из своих давних выступлений он рассказывал, что против России так и будут вводить новые пакеты санкции и предсказывал энергетический кризис в странах Европы.
Жил бы сегодня, точно не остался бы без материала для выступлений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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