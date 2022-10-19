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Пророчество Михаила Задорнова о санкциях и дровах в Европе

Пророчество Михаила Задорнова о санкциях и дровах в Европе

Автор:
19 октября 2022 13:28
Сообщество : Юмор
Метки: Михаил Задорнов   Прикол   Россия   США   Юмор   видео   санкции   
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Михаил Задорнов был прав, Россию санкциями не напугать. В одном из своих давних выступлений он рассказывал, что против России так и будут вводить новые пакеты санкции и предсказывал энергетический кризис в странах Европы.
Жил бы сегодня, точно не остался бы без материала для выступлений.

Источник:

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Метки: Михаил Задорнов   Прикол   Россия   США   Юмор   видео   санкции   
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6  комментариев
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1k
Тупняк 48 минут назад
Интересно, кто больший пророк Задорнов или Жириновский?
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21k
BiZ 10 минут назад
харламов: выеьем и высушим. в смысле, выйдем и выслушаем..
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28k
Владимир 45 минут назад
Блин, он видел будущее.
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