Пророчество Михаила Задорнова о санкциях и дровах в Европе

Михаил Задорнов был прав, Россию санкциями не напугать. В одном из своих давних выступлений он рассказывал, что против России так и будут вводить новые пакеты санкции и предсказывал энергетический кризис в странах Европы.

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Жил бы сегодня, точно не остался бы без материала для выступлений.