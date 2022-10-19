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Мотоциклисты пытаются скрыться от разьяренного быка

Мотоциклисты пытаются скрыться от разьяренного быка

Автор:
19 октября 2022 10:46
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   Спорт   бык   видео   животные   люди   мотоциклисты   
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Любители мотоспорта случайно наткнулись на быка во время покатушек. Быка взбесили чужаки на его территории и он пустился в погоню за экстремалами.

Главное не заглохнуть

Бык пришёл в бешенство, когда увидел мотоциклистов на своей территории.

Источник:

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Метки: Погоня   Спорт   бык   видео   животные   люди   мотоциклисты   
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3  комментария
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7
sqlapp 36 минут назад
Почему прям обязательно в бешенство!? У него интервью чтоли взяли? Может он просто с пацанами прохватить хотел…
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1k
Daggers D. 18 секунд назад
Если бы бык хотел догнать, то догнал бы. А так - просто погонял мужичков.
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780
Гера Полчаса назад
Бразильская система обучению мото-кросу
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