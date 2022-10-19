Мотоциклисты пытаются скрыться от разьяренного быка

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Любители мотоспорта случайно наткнулись на быка во время покатушек. Быка взбесили чужаки на его территории и он пустился в погоню за экстремалами.
Главное не заглохнуть
Бык пришёл в бешенство, когда увидел мотоциклистов на своей территории.
Источник:
АНТИФИШКИ
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