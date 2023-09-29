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Девушка еле спаслась от быка на корриде в Испании

Девушка еле спаслась от быка на корриде в Испании

Автор:
29 сентября 2023 11:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Испания   бык   животные   коррида   люди   
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В леревне Ла-Побла-де-Фарнальс (регион Валенсия, Испания) состоялся забег быков, участие в котором помимо парнокопытных бегунов приняли тысячи местных жителей и любителей острых ощущений приехавших с других городов.

Волнительный момент из жизни юной особы, оказавшейся на пути у разъярённого зверя, был запечатлён очевидцем погони, во время которой девица, благодаря помощи других участников корриды, чудом спаслась за металлическим забором.


Бык всё же успел нанести несколько ударов по филейным частям тела девушки, но, со слов автора видео, от госпитализации она отказалась.

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Метки: Видео   Испания   бык   животные   коррида   люди   
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13  комментариев
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3k
Pioner76 Час назад
Я за быка. Ибо не ху,й. Повезло проститутке.
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2k
Pogost 9 минут назад
Судя по ее крику бык нашел точку G
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268
Лис 16 минут назад
Никогда не понимал этой забавы. Ну докопайся ты до правоохранителей, если хочется острых ощущений. Зачем животных мучать?
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23k
ЦСКА Полчаса назад
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10k
Seledochnik 44 минуты назад
Надо быть тупым или обдолбанным чтобы в этом участвовать.
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103
Graf Otodrakula Seledochnik Полчаса назад
Вот и сиди на своем диванчике,тихо в него попердывая,вася
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Какие же идиоты...
Самый опасный и свирепый зверь которого мы целенаправленно дразнили, потом в панике убегали, и часами не могли выбраться из укрытия, т.к. он злобно нас поджидал, это смесь пуделя с болонкой по кличке Бим.
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12k
Владимир 2 часа назад
Они там от быков бегают, а варвары в России..... Сраное средневековье! Ещё ведьм бы начали жечь!
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103
Graf Otodrakula Владимир 36 минут назад
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103
Graf Otodrakula Natalia Полчаса назад
Это не коррида,бычок хочет бежит хочет нет
Хотя что я тут бисер мечу-иди на кухню женщина
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906
Илья 2 часа назад
Эх жаль естественный отбор в виде быка промахнулся мимо тупиковой ветви эволюции .
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