Девушка еле спаслась от быка на корриде в Испании

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В леревне Ла-Побла-де-Фарнальс (регион Валенсия, Испания) состоялся забег быков, участие в котором помимо парнокопытных бегунов приняли тысячи местных жителей и любителей острых ощущений приехавших с других городов.
Волнительный момент из жизни юной особы, оказавшейся на пути у разъярённого зверя, был запечатлён очевидцем погони, во время которой девица, благодаря помощи других участников корриды, чудом спаслась за металлическим забором.
Бык всё же успел нанести несколько ударов по филейным частям тела девушки, но, со слов автора видео, от госпитализации она отказалась.
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Самый опасный и свирепый зверь которого мы целенаправленно дразнили, потом в панике убегали, и часами не могли выбраться из укрытия, т.к. он злобно нас поджидал, это смесь пуделя с болонкой по кличке Бим.
Хотя что я тут бисер мечу-иди на кухню женщина