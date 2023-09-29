Девушка еле спаслась от быка на корриде в Испании

Волнительный момент из жизни юной особы, оказавшейся на пути у разъярённого зверя, был запечатлён очевидцем погони, во время которой девица, благодаря помощи других участников корриды, чудом спаслась за металлическим забором.

Бык всё же успел нанести несколько ударов по филейным частям тела девушки, но, со слов автора видео, от госпитализации она отказалась.

