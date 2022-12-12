Мальчику-пастуху из Казахстана, снявшему видео об одиночестве в День рождения, подарили IPhone

Тойбек Саят, который ведет TikTok-блог о своей жизни в ауле, прославился в соцсетях благодаря видео об одиночестве в свой день рождения. После публикации организация Charity_KZ подарила ему IPhone 12, на который, как рассказала «Газете.Ru» ее основатель Альбина Мажит, собрали деньги благодаря репостам в соцсетях всего за 2 дня.
В видеоролике, опубликованном в день рождения, Тойбек под грустную музыку показывает, как печет торт, задувает свечи и ложится спать с кошкой, вытирая слезы.
После публикации трогательного ролика со дня рождения благотворительная организация Charity_KZ подарила ему IPhone 12. Основатель благотворительного движения Альбина Мажит в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что с помощью подарка активисты хотели помочь начинающему блогеру «увеличить просмотры». По ее словам, Саят не знал, что за подарок его ждет, но был безудержно счастлив.
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«Мы увидели его видео, где он в день рождения лежал и плакал. Я позвонила ему, спросила, почему он плакал. Оказывается, он ждал своих родных, что они его поздравят. Он был расстроен, и мы обещали, что отправим ему подарок, но не говорили какой. Вообще, мы хотели ему помочь деньгами, но решили, что это уменьшит его мотивацию. Поэтому решили просто помочь увеличить его просмотры, чтобы он потом мог на блоге зарабатывать. Мы ему звонили и спрашивали, что ему нужно, он отвечал: «Вы что? Стыдно же. Нет-нет. Вы что?». Он говорил, что ему неудобно, что это странно. Когда получил подарок, был безудержно счастлив, несколько раз обнимал подругу, которая вручала. Он пришел домой, отправил мне аудиосообщение, благодарил, говорил, что немного взволнован, но ему так понравилось. Он, на самом деле, не ожидал, у него реально такой шок был», — сказала она.
По словам Мажит, Саят живет в полноценной семье, у него есть сестры, живущие в Алматы. Она подчеркнула, что родные мальчика поддерживают его деятельность.
«У него полноценная семья, у него есть сестры, они в Алматы. Он самый младший. Они живут в ауле. Родители, видимо, присматривают за чьим-то скотом, а он им помогает, все по дому на его плечах. Его сестры замужем, они живут отдельно. Он говорил, что сестры очень рады за него. И сестры якобы пытаются помочь ему, чтобы он развивал свой блог. Мне потом написала его сестра, что она оказывается собиралась брать в кредит ему IPhone. Она так благодарила, и по сей день пишет, желает всего хорошего», — пояснила она.
Мажит добавила, что нужную сумму для подарка активисты смогли собрать за два дня благодаря репостам в социальных сетях. По ее словам, в фонде были уверены, что деньги на IPhone 12 собрать не смогут. Основатель благотворительного движения также добавила, что акция с подарком для Саята запустила «цепь добрых дел».
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ТикТок, одним словом...
от себя, дарить не последний ипхон как то моветон я считаю... может я не прав.
P.S. "...под грустную музыку показывает", а что у них есть весёлая???
...палка, палка две струна-живи великая страна.