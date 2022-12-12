Мальчику-пастуху из Казахстана, снявшему видео об одиночестве в День рождения, подарили IPhone

«Мы увидели его видео, где он в день рождения лежал и плакал. Я позвонила ему, спросила, почему он плакал. Оказывается, он ждал своих родных, что они его поздравят. Он был расстроен, и мы обещали, что отправим ему подарок, но не говорили какой. Вообще, мы хотели ему помочь деньгами, но решили, что это уменьшит его мотивацию. Поэтому решили просто помочь увеличить его просмотры, чтобы он потом мог на блоге зарабатывать. Мы ему звонили и спрашивали, что ему нужно, он отвечал: «Вы что? Стыдно же. Нет-нет. Вы что?». Он говорил, что ему неудобно, что это странно. Когда получил подарок, был безудержно счастлив, несколько раз обнимал подругу, которая вручала. Он пришел домой, отправил мне аудиосообщение, благодарил, говорил, что немного взволнован, но ему так понравилось. Он, на самом деле, не ожидал, у него реально такой шок был», — сказала она.

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По словам Мажит, Саят живет в полноценной семье, у него есть сестры, живущие в Алматы. Она подчеркнула, что родные мальчика поддерживают его деятельность.

«У него полноценная семья, у него есть сестры, они в Алматы. Он самый младший. Они живут в ауле. Родители, видимо, присматривают за чьим-то скотом, а он им помогает, все по дому на его плечах. Его сестры замужем, они живут отдельно. Он говорил, что сестры очень рады за него. И сестры якобы пытаются помочь ему, чтобы он развивал свой блог. Мне потом написала его сестра, что она оказывается собиралась брать в кредит ему IPhone. Она так благодарила, и по сей день пишет, желает всего хорошего», — пояснила она.

Мажит добавила, что нужную сумму для подарка активисты смогли собрать за два дня благодаря репостам в социальных сетях. По ее словам, в фонде были уверены, что деньги на IPhone 12 собрать не смогут. Основатель благотворительного движения также добавила, что акция с подарком для Саята запустила «цепь добрых дел».