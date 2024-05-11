В Казахстане националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят

В День Победы, 9 мая, в Казахстане произошел очередной дикий акт национализма. Русские ребята закрепили советский флаг на своей машине, но символ памяти о предках-освободителях провисел недолго, - пишет Readovka.

Ощущение праздника и гордости за тех, кто освободил мир от фашизма, нарушил мстный казах-националист. Истеричка сорвал полотнище с припаркованного автомобиля, а свое дикое поведение, размахивая кулаками, объяснил шовинистскими мотивами, мол «это Казахстан», и здесь нельзя размещать чужую национальную символику.