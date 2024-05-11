В Казахстане националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят

Казах-националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят, назвав его «чужой символикой», которой нет места в его стране.
В День Победы, 9 мая, в Казахстане произошел очередной дикий акт национализма. Русские ребята закрепили советский флаг на своей машине, но символ памяти о предках-освободителях провисел недолго, - пишет Readovka.
Ощущение праздника и гордости за тех, кто освободил мир от фашизма, нарушил мстный казах-националист. Истеричка сорвал полотнище с припаркованного автомобиля, а свое дикое поведение, размахивая кулаками, объяснил шовинистскими мотивами, мол «это Казахстан», и здесь нельзя размещать чужую национальную символику.
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Самое интересное, что своё возмущение казах выражал на русском языке, с отборным матом. Учитывая участившееся распространение ксенофобии в стране, существование подобных «кадров» неудивительно.
Русские ребята свели конфликт на нет, передав агрессора в руки местной полиции. Однако та показала себя не с лучшей стороны — националист отделался «административкой» по статье о мелком хулиганстве.
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