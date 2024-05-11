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В Казахстане националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят

В Казахстане националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят

Автор:
11 мая 2024 21:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   день победы   машина   национализм   скандал   флаг   
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Казах-националист в День Победы сорвал советское знамя с автомобиля русских ребят, назвав его «чужой символикой», которой нет места в его стране.

В День Победы, 9 мая, в Казахстане произошел очередной дикий акт национализма. Русские ребята закрепили советский флаг на своей машине, но символ памяти о предках-освободителях провисел недолго, - пишет Readovka.

Ощущение праздника и гордости за тех, кто освободил мир от фашизма, нарушил мстный казах-националист. Истеричка сорвал полотнище с припаркованного автомобиля, а свое дикое поведение, размахивая кулаками, объяснил шовинистскими мотивами, мол «это Казахстан», и здесь нельзя размещать чужую национальную символику.

Самое интересное, что своё возмущение казах выражал на русском языке, с отборным матом. Учитывая участившееся распространение ксенофобии в стране, существование подобных «кадров» неудивительно.

Русские ребята свели конфликт на нет, передав агрессора в руки местной полиции. Однако та показала себя не с лучшей стороны — националист отделался «административкой» по статье о мелком хулиганстве.

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Метки: Казахстан   день победы   машина   национализм   скандал   флаг   
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11  комментариев
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819
Ви 2 часа назад
Забыли ему процедуру одну сделать, перед сдачей в полицию
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242
Евгений Бобр 6 минут назад
Надо было ему [мат] начистить надо...
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26k
Slawa49 8 минут назад
это не казах! это мамбет! тот же хохол-бандеровец, только узкоглазый!
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26k
Slawa49 9 минут назад
да уж, щедра земля бывшего СССР на контуженных идиотов!
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Был в Астане в 15 и 16 годах. Все дружелюбные в общем, все по-русски разговаривают. Никаких намёков на конфликт... хотя таксист меня жёстко кинул в первый прилёт. Но ночь была, мне лишь бы до гостишки добраться.
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705
tokol Час назад
Почему он еще с ушами?
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61
Аяврик Час назад
думается если бы они втащили бы ему по ипалу то их посадили бы
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24k
Killgrave Час назад
Мамбет = хохол. Такая же тупость, гнилость и поведение мрази-дегенерата.
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60k
alertol 2 часа назад
У меня в Эстонии был прикол, едут два пьяных эстонца, громко что-то на эстонском балаболят, вдруг один отвечает "яяя сээ он пистееетц"
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1479 постов (1406 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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