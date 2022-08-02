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Сообщество Жизнь в США 862 поста • 243 подписчика подписаться
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На спящего мужчину неожиданно обрушилась часть потолка

На спящего мужчину неожиданно обрушилась часть потолка

Автор:
02 августа 2022 11:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Техас   в мире   видео   неожиданно   обрушение   потолок   прикол   
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В Техасе мужчина дремал на диване перед телевизором, когда на него неожиданно обрушилась часть потолка. Неприятное пробуждение попало на видео.
К счастью, герой видео не пострадал и отделался лишь испугом.

Источник:

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Метки: США   Техас   в мире   видео   неожиданно   обрушение   потолок   прикол   
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13  комментариев
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4k
Wertos Час назад
Не понял, а что за требуха на него посыпалась ?
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6k
Алексей Минуту назад
Закономерный результат когда дома строят из говна, палок и гипсокартона.
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6k
Семеныч 6 минут назад
Будильник с доп оборудованием
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9k
Игорь 13 минут назад
Порнуху смотрел?
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5k
Дмитрий 16 минут назад
Х...се! Прикопало!!! Чё то ржу не мАгу!)))) Мужику сочувствую, но, б...ь, смешно же.)))))
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18
Konstantin Kuts 18 минут назад
У мужика стальные нервы.
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11k
.Атеист. 24 минуты назад
Чет так спокойно отреагировал, будто бы уже не первый раз..
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2k
poбт Час назад
я еще понимаю земляной пол в избе
но земляной потолок... вот жешь технологии у американцев
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47k
dima423 Час назад
собакен хорошо среагировал)
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Alex Chebrikov

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