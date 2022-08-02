На спящего мужчину неожиданно обрушилась часть потолка

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В Техасе мужчина дремал на диване перед телевизором, когда на него неожиданно обрушилась часть потолка. Неприятное пробуждение попало на видео.
К счастью, герой видео не пострадал и отделался лишь испугом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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