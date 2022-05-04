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Игрушки для больших мальчиков и девочек

Игрушки для больших мальчиков и девочек

Автор:
04 мая 2022 09:34
Метки: Оружие   в мире   видео   игрушка   интересно   прикол   ружьё   
2934
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Первые 40 лет самые сложные в жизни не только мальчиков, но и некоторых девочек. Из этого игрушечного оружия захотят пострелять не только дети, но и многие взрослые.
Детские игрушки, которые придутся по вкусу многим взрослым мальчикам и девочкам.

Источник:

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Метки: Оружие   в мире   видео   игрушка   интересно   прикол   ружьё   
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11  комментариев
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796
Антон 3 часа назад
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3k
Виталий Васильев 2 часа назад
Ссылки в студию!!!!!!
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2k
perekrestok 3 часа назад
Первую игрушку я бы купил. На даче самое оно.
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907
banzai 3 часа назад
Где мои 12 лет...?
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17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
> "Игрушки для больших мальчиков и девочек"
-
что-то я в ролике не увидел "игрушек" для больших девочек!!!
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24k
SerGProS 3 часа назад
Обожаю оружие,ой сын абсолютно холоден к этим всем пестикам, ружьям с присосками.
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930
Шурман 4 часа назад
Опасная хрень , моим детям такое давать нельзя , бой начнет младшая и пострадают все и все в доме .
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