"Игрушки для больших мальчиков и девочек"

Первые 40 лет самые сложные в жизни не только мальчиков, но и некоторых девочек. Из этого игрушечного оружия захотят пострелять не только дети, но и многие взрослые.

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Детские игрушки, которые придутся по вкусу многим взрослым мальчикам и девочкам.